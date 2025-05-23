Пентагон может понизить статус офиса, координирующего помощь Украине, - СМИ
В США планируют масштабную перестановку в Пентагоне. Офис, который координировал помощь Киеву, могут понизить в статусе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence News.
По словам трех бывших чиновников обороны США и двух европейских чиновников, Пентагон, вероятно, понизит статус политического отдела, который сыграл важную роль в реагировании военных на войну в Украине.
Источники издания сообщили, что в рамках масштабной перестановки политического аппарата Пентагона, отдел, ответственный за дела России, Украины и Евразии, будет переведен в отдельное управление, которое будет заниматься вопросами Европы и НАТО.
Сообщается, что это не остановит его работу и не обязательно приведет к увольнению сотрудников. Однако, это изменение понизит статус офиса, который до начала этого года был одним из важнейших в Пентагоне.
Роль офиса для Украины
С момента вторжения России в Украину в 2022 году, офис помогал формировать политику США в отношении войны и руководил огромной суммой военной помощи, направляемой на поддержку самообороны.
Лора Купер, ее предыдущий директор, помогла созвать группу из 50 стран, которая с тех пор встречалась 27 раз, чтобы привлечь и скоординировать более 130 миллиардов долларов помощи Киеву в области безопасности, примерно половина из которых поступила именно от Соединенных Штатов.
Стоит заметить, что многочисленные источники отметили, что решение еще не окончательное, и любые изменения будут частью более широкой реорганизации.
Реформы Трампа
Напомним, что в начале этого года Пентагон объявил о сокращении 5400 рабочих мест.
Это стало частью инициативы американского президента Дональда Трампа по уменьшению федеральной рабочей силы.
В то же время тогда Департамент сократил расходы Минобразования США на более 900 млн долларов.
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