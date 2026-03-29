Пентагон готовится к наземной операции в Иране, – Washington Post

Пентагон ведет подготовку к возможным наземным операциям в Иране, которые могут длиться несколько недель, в зависимости от решения президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Washington Post.
В США рассматривают сценарии дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. По данным источников, в регион уже перебрасываются тысячи американских военных и морских пехотинцев.
Речь идет о подготовке к потенциальной операции, которая может стать следующим этапом конфликта, если Белый дом примет соответствующее решение.
При этом подчеркивается, что обсуждаемые действия не предполагают полномасштабного вторжения.
Согласно информации чиновников, речь может идти о проведении ограниченных рейдов с участием сил специальных операций и подразделений обычной пехоты.
Такие действия рассматриваются как более гибкий формат военного вмешательства.
Отмечается, что даже при таком подходе американские военные могут столкнуться с серьезными угрозами, включая атаки беспилотников и ракет, огонь с наземных позиций и применение самодельных взрывных устройств.
Администрация Дональда Трампа в последние дни демонстрирует разнонаправленные сигналы — от заявлений о стремлении завершить конфликт до предупреждений о возможной эскалации.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что подготовка Пентагона направлена на расширение вариантов для президента.
"Задача Пентагона — провести подготовку, чтобы предоставить главнокомандующему максимальную свободу выбора. Это не означает, что президент принял решение".
При этом ранее она заявила, что в случае отказа Тегерана от ядерных амбиций Трамп "готов разжечь ад" против Ирана.
По информации источников, в администрации обсуждался вариант установления контроля над островом Харг.
Сроки потенциальной операции оцениваются по-разному: от нескольких недель до нескольких месяцев.
Ранее США передали Ирану перечень из 15 требований, включающий ограничения на вооружение, прекращение поддержки прокси-групп и признание Израиля.
Напоминаем, что в Тель-Авиве и еще примерно в 20 городах Израиля прошли самые масштабные с начала войны антивоенные акции, на которые вышли тысячи людей с требованием прекратить эскалацию конфликта с Ираном.
Отметим, что в Иране уже 13-й день подряд не утихают протесты, несмотря на предупреждения властей о жестком подавлении. По имеющимся данным, число погибших превысило 50 человек, среди них есть дети.