Пентагон готовит к отправке в Украину артиллерию и средства ПВО, - Politico

США готовятся быстро утвердить новый пакет военной помощи для Украины, поскольку Конгресс скоро одобрит закон о поддержке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание пишет, что речь идет об артиллерии и средствах противовоздушной обороны. Другие источники издания указывают, что администрация президента Джо Байдена еще не приняла окончательного решения о том, насколько большим будет транш военной помощи и что в нем будет.
"Но чиновники Министерства обороны работают над созданием пакета американского оборудования, которое можно будет быстро пройти через бюрократический процесс, как только закон будет принят и подписан президентом", - пишет Politico.
В материале указано, что часть американского вооружения уже размещена на складах по всей Европе и может быть немедленно перевезена в Украину. Некоторая техника может попасть в Украину за считанные дни, а другой могут потребоваться недели.
Спикер Пентагона Патрик Райдер отказался вдаваться в подробности того, что будет в будущем пакете помощи.
Но, по его словам, у США есть очень надежная логистическая сеть, которая позволяет перемещать материальные средства очень быстро. Речь может идти о нескольких днях.
Ранее помощница министра Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер сообщала законодателям, что Пентагон начнет быстро направлять боеприпасы, артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны, как только Конгресс одобрит помощь Украине.
Конгресс США не может утвердить новый пакет помощи Украине с прошлой осени из-за разногласий среди части представителей Республиканской партии.
Из-за этого Украина начала испытывать дефицит вооружений, что привело, в частности, и к отступлению ВСУ из Авдеевки в Донецкой области.
Однако недавно спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выдвинул свою инициативу по помощи Украине, которая в настоящее время имеет все шансы для ее одобрения. Сегодня Палата представителей приступила к рассмотрению инициированных Джонсоном законопроектов.
Подробнее о том, какую помощь получила Украина с 24 февраля 2022 года от США - в материале РБК-Украина.
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