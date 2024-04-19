Пентагон готує до відправки в Україну артилерію і засоби ППО, - Politico

Видання пише, що йдеться про артилерію і засоби протиповітряної оборони. Інші джерела видання вказують, що адміністрація президента Джо Байдена ще не ухвалила остаточного рішення про те, наскільки великим буде транш військової допомоги і що в ньому буде.

"Але чиновники Міністерства оборони працюють над створенням пакета американського обладнання, яке можна буде швидко пройти через бюрократичний процес, щойно закон буде ухвалено та підписано президентом", - пише Politico.

У матеріалі зазначено, що частина американського озброєння вже розміщена на складах по всій Європі і може бути негайно перевезена в Україну. Деяка техніка може потрапити в Україну за лічені дні, а іншій можуть знадобитися тижні.

Як реагують на це в Пентагоні

Спікер Пентагону Патрік Райдер відмовився вдаватися в подробиці того, що буде в майбутньому пакеті допомоги.

Але, за його словами, у США є дуже надійна логістична мережа, яка дає змогу переміщати матеріальні засоби дуже швидко. Може йтися про кілька днів.

Раніше помічниця міністра Пентагону з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер повідомляла законодавцям, що Пентагон почне швидко спрямовувати боєприпаси, артилерійські снаряди і засоби протиповітряної оборони, щойно Конгрес схвалить допомогу Україні.