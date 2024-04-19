Пентагон готує до відправки в Україну артилерію і засоби ППО, - Politico

США готуються швидко затвердити новий пакет військової допомоги для України, оскільки Конгрес скоро схвалить закон про підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання пише, що йдеться про артилерію і засоби протиповітряної оборони. Інші джерела видання вказують, що адміністрація президента Джо Байдена ще не ухвалила остаточного рішення про те, наскільки великим буде транш військової допомоги і що в ньому буде.
"Але чиновники Міністерства оборони працюють над створенням пакета американського обладнання, яке можна буде швидко пройти через бюрократичний процес, щойно закон буде ухвалено та підписано президентом", - пише Politico.
У матеріалі зазначено, що частина американського озброєння вже розміщена на складах по всій Європі і може бути негайно перевезена в Україну. Деяка техніка може потрапити в Україну за лічені дні, а іншій можуть знадобитися тижні.
Спікер Пентагону Патрік Райдер відмовився вдаватися в подробиці того, що буде в майбутньому пакеті допомоги.
Але, за його словами, у США є дуже надійна логістична мережа, яка дає змогу переміщати матеріальні засоби дуже швидко. Може йтися про кілька днів.
Раніше помічниця міністра Пентагону з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер повідомляла законодавцям, що Пентагон почне швидко спрямовувати боєприпаси, артилерійські снаряди і засоби протиповітряної оборони, щойно Конгрес схвалить допомогу Україні.
Конгрес США не може затвердити новий пакет допомоги Україні з минулої осені через розбіжності серед частини представників Республіканської партії.
Через це Україна почала відчувати дефіцит озброєнь, що призвело, зокрема, і до відступу ЗСУ з Авдіївки в Донецькій області.
Однак нещодавно спікер Палати представників США Майк Джонсон висунув свою ініціативу щодо допомоги Україні, яка на поточний момент має всі шанси для її схвалення. Сьогодні Палата представників розпочала розгляд ініційованих Джонсоном законопроектів.
Детальніше про те, яку допомогу отримала Україна з 24 лютого 2022 року від США - в матеріалі РБК-Україна.
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