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Пентагон о "дружбе" РФ и Китая: это суверенные страны, но мы продолжаем следить

Вашингтон, Пятница 05 апреля 2024 10:08
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Пентагон о "дружбе" РФ и Китая: это суверенные страны, но мы продолжаем следить Фото: спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk)
Автор: Наталья Юрченко

Китай и Россия - это суверенные государства, поэтому самостоятельно принимают решения, с кем сотрудничать. Но США следят за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.

"Каждая из наций, которую вы выделили, является суверенной нацией. И они будут принимать решение о том, с кем им сотрудничать, а с кем нет", - сказал он.

Райдер подчеркнул, что проблемы возникают тогда, когда сотрудничество сторон перестает в злоумышленную деятельность. Поэтому США продолжают следить за "дружбой" между Москвой и Пекином.

"Там, где это становится проблемой, мы начинаем видеть злоумышленную деятельность в плане предоставления России, например, возможностей, которые она потом в свою очередь использует для нападения на Украину. Поэтому опять же мы будем продолжать внимательно следить за этим", - заявил спикер Пентагона.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины

Следует отметить, что Китай пытается держаться якобы нейтралитетом в войне России против Украины. Однако Пекин не осудил Москву, продолжает экономическое сотрудничество с ней.

Ранее Китай обнародовал свой "мирный план" для Украины, но его подвергли критике.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в формулу мира. Пекин пока не согласился, но китайские власти не критикуют украинскую формулу.

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