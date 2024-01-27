RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Пенсионном фонде объяснили, засчитывают ли стаж за неполный месяц работы

Фото: В ПФУ объяснили, засчитывают ли стаж за неполный месяц работы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Страховой стаж за неполный отработанный месяц может не засчитаться для начисления пенсии. Этого можно избежать, если были уплачены взносы в сумме не менее минимальной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу управления Пенсионного фонда в Донецкой области.

Согласно действующему законодательству для начисления пенсии в страховой стаж включаются периоды, за которые ежемесячно уплачивались взносы в сумме не менее минимальной.

Если уплаченная сумма была меньше минимальной, стаж соответственно уменьшился, и для расчета пенсии его может не хватать.

"Неполная уплата страхового взноса возможна в случаях, если человек работал неполный рабочий день, либо был принят на работу не с первого дня календарного месяца, либо уволен не последним днем месяца и тому подобное", - объясняют в ПФУ.

Пенсионный фонд напоминает, что страховой стаж начисляется месяцами, поэтому законодательством предусмотрена возможность доплаты для зачисления неполных месяцев работы в качестве полноценных.

В 2024 году минимальный страховой взнос составляет 1562 гривен - это 22% от суммы минимальной заработной платы - 7100 гривен.

Напомним, Пенсионный фонд объяснил, как можно докупить страховой стаж для будущей пенсии или увеличения ее размера.

Также в Украине готовятся ввести новую систему для начисления пенсий.

Ранее РБК-Украина рассказывало, где в Украине самые большие и самые маленькие пенсии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пенсії в УкраїніПенсионный фонд Украины