Пенсионеров в Украине ждет ноу-хау: Шмыгаль раскрыл детали

В Украине введут балльную систему при начислении пенсий. Это должно выровнять размеры выплат людей, которые вышли на пенсию уже давно и тех, кто сделал это недавно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

Он отметил, что с 1 марта 2024 года уже во второй раз во время полномасштабной войны в Украине проведут индексацию пенсий.

По его словам, в следующем году планируется сделать индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной.

"В начислении пенсий будет введена бальная система. Она выровняет диспропорции между пенсионерами, которые давно вышли на пенсию и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня", - сказал премьер.

Как это будет работать?

Шмыгаль объяснил, что каждый месяц трудоустроенные граждане платят взнос в пенсионный фонд. Этот взнос будет перечислен в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент.

"Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, - получаете 10 баллов. Выше средней по стране - получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней - 8 баллов", - сказал он.

Затем эти баллы каждый год будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой.

Премьер отметил, что таким образом солидарную пенсионную систему хотят защитить от инфляции и девальвации.

Реформа пенсионной системы

Напомним, Шмыгаль сообщал, что в Украине проведут комплексную реформу пенсионной системы, и уже в этом году индексацию выплаты будет проведена по новому принципу. Это позволит повысить средний размер пенсии до 6 тысяч гривен в месяц.

Также отметим, что с 1 марта в Украине была проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям граждан. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее чем на 100 и не более чем на 1500 гривен.

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