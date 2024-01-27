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В Пенсионном фонде объяснили, засчитывают ли стаж за неполный месяц работы

Украина, Суббота 27 января 2024 22:36
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В Пенсионном фонде объяснили, засчитывают ли стаж за неполный месяц работы Фото: В ПФУ объяснили, засчитывают ли стаж за неполный месяц работы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Страховой стаж за неполный отработанный месяц может не засчитаться для начисления пенсии. Этого можно избежать, если были уплачены взносы в сумме не менее минимальной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу управления Пенсионного фонда в Донецкой области.

Согласно действующему законодательству для начисления пенсии в страховой стаж включаются периоды, за которые ежемесячно уплачивались взносы в сумме не менее минимальной.

Если уплаченная сумма была меньше минимальной, стаж соответственно уменьшился, и для расчета пенсии его может не хватать.

"Неполная уплата страхового взноса возможна в случаях, если человек работал неполный рабочий день, либо был принят на работу не с первого дня календарного месяца, либо уволен не последним днем месяца и тому подобное", - объясняют в ПФУ.

Пенсионный фонд напоминает, что страховой стаж начисляется месяцами, поэтому законодательством предусмотрена возможность доплаты для зачисления неполных месяцев работы в качестве полноценных.

В 2024 году минимальный страховой взнос составляет 1562 гривен - это 22% от суммы минимальной заработной платы - 7100 гривен.

Напомним, Пенсионный фонд объяснил, как можно докупить страховой стаж для будущей пенсии или увеличения ее размера.

Также в Украине готовятся ввести новую систему для начисления пенсий.

Ранее РБК-Украина рассказывало, где в Украине самые большие и самые маленькие пенсии.

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