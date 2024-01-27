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У Пенсійному фонді пояснили, чи зараховують стаж за неповний місяць роботи

Україна, Субота 27 січня 2024 22:36
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У Пенсійному фонді пояснили, чи зараховують стаж за неповний місяць роботи Фото: У ПФУ пояснили, чи зараховують стаж за неповний місяць роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Страховий стаж за неповний відпрацьований місяць може не зарахуватися для нарахування пенсії. Цього можна уникнути, якщо було сплачено внески в сумі не менше мінімальної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку управління Пенсійного фонду у Донецькій області.

Згідно з чинним законодавством для нарахування пенсії до страхового стажу включаються періоди, за які щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше мінімальної.

Якщо сплачена сума була менша за мінімальну, стаж відповідно зменшився, і для розрахунку пенсії його може не вистачати.

"Неповна сплата страхового внеску можлива у випадках, якщо людина працювала неповний робочий день, або була прийнята на роботу не з першого дня календарного місяця, або звільнена не останнім днем місяця тощо", - пояснюють у ПФУ.

Пенсійний фонд нагадує, що страховий стаж нараховується місяцями, тому законодавством передбачена можливість доплати для зарахування неповних місяців роботи як повноцінних.

У 2024 році мінімальний страховий внесок складає 1562 гривень - це 22 % від суми мінімальної заробітної плати - 7100 гривень.

Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, як можна докупити страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.

Також в Україні готуються ввести нову систему для нарахування пенсій.

Раніше РБК-Україна розповідало, де в Україні найбільші та найменші пенсії.

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