Пенсионный стаж засчитывают по новым правилам: какие периоды могут "выбросить"

Не каждый год автоматически засчитывается в пенсионный стаж - есть периоды, которые учитываются только при определенных условиях и при наличии соответствующих документов.
Об этом в ответе на запрос РБК-Украина рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.
В Украине с 1 января 2004 года действует система персонифицированного учета. Это электронная база, в которую автоматически попадают данные о каждом уплаченном страховом взносе.
За периоды до этой даты такой базы не существовало. Поэтому стаж тех лет подтверждается не взносами, а документами - по правилам, действовавшим еще до 2004 года.
Основной документ для старого периода - трудовая книжка. Если ее нет или в ней отсутствует необходимая запись, ПФУ принимает во внимание другие документы: справки с места работы, учёбы, службы или из архивов.
До 1 января 2004 года в страховой стаж засчитываются периоды дневного обучения в:
То есть годы дневного обучения в университете или в аспирантуре могут добавить несколько лет к общему стажу - если они приходятся именно на период до 2004 года.
За тот же период к стажу также зачисляется время ухода:
После внедрения персонифицированного учета правила изменились. Стаж формируется автоматически - на основе уплаченных страховых взносов, а не справок об обучении или уходе.
Ранее мы сообщали, чтостаж для пенсии можно докупить самостоятельно, если официальных лет работы не хватает для выхода на пенсию в нужном возрасте.
В 2026 году месяц такого стажа стоит от 1902,34 гривны, а оформить взнос можно онлайн через Пенсионный фонд или налоговую службу.
Напомним, пенсионерам без достаточного стажа государство также предлагает отдельную социальную помощь.
Её размер зависит от количества отработанных лет и колеблется от 2385 до 3960 гривен в месяц.