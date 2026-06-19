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Пенсионный стаж засчитывают по новым правилам: какие периоды могут "выбросить"

06:30 19.06.2026 Пт
2 мин
Как подтвердить стаж работы по старым правилам?
aimg Елена Чупровская
Фото: как декретный отпуск и обучение влияют на выплаты (Getty Images)

Не каждый год автоматически засчитывается в пенсионный стаж - есть периоды, которые учитываются только при определенных условиях и при наличии соответствующих документов.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

Почему стаж до 2004 года рассчитывается по другим правилам

В Украине с 1 января 2004 года действует система персонифицированного учета. Это электронная база, в которую автоматически попадают данные о каждом уплаченном страховом взносе.

За периоды до этой даты такой базы не существовало. Поэтому стаж тех лет подтверждается не взносами, а документами - по правилам, действовавшим еще до 2004 года.

Основной документ для старого периода - трудовая книжка. Если ее нет или в ней отсутствует необходимая запись, ПФУ принимает во внимание другие документы: справки с места работы, учёбы, службы или из архивов.

Обучение в вузе, техникуме или аспирантуре

До 1 января 2004 года в страховой стаж засчитываются периоды дневного обучения в:

  • учреждениях высшего образования (кроме времени, проведенного на подготовительном отделении);
  • профессиональных учебно-воспитательных учреждениях;
  • учреждениях повышения квалификации и переподготовки кадров;
  • аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

То есть годы дневного обучения в университете или в аспирантуре могут добавить несколько лет к общему стажу - если они приходятся именно на период до 2004 года.

Читайте также:Засчитают ли в стаж работу за границей: в ПФУ дали четкий ответ

Декретный отпуск и уход за ребенком или больным родственником

За тот же период к стажу также зачисляется время ухода:

  • за человеком с инвалидностью I группы;
  • за ребенком с инвалидностью в возрасте до 16 лет;
  • за пенсионером, который, по заключению врачей, нуждается в постоянном постороннем уходе или уже достиг 80 лет;
  • а также время, когда неработающая мать ухаживает за малолетним ребенком.

А как обстоят дела со стажем после 2004 года

После внедрения персонифицированного учета правила изменились. Стаж формируется автоматически - на основе уплаченных страховых взносов, а не справок об обучении или уходе.

Ранее мы сообщали, чтостаж для пенсии можно докупить самостоятельно, если официальных лет работы не хватает для выхода на пенсию в нужном возрасте.

В 2026 году месяц такого стажа стоит от 1902,34 гривны, а оформить взнос можно онлайн через Пенсионный фонд или налоговую службу.

Напомним, пенсионерам без достаточного стажа государство также предлагает отдельную социальную помощь.

Её размер зависит от количества отработанных лет и колеблется от 2385 до 3960 гривен в месяц.

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