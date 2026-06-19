Пенсионный стаж засчитывают по новым правилам: какие периоды могут "выбросить"

Почему стаж до 2004 года рассчитывается по другим правилам

В Украине с 1 января 2004 года действует система персонифицированного учета. Это электронная база, в которую автоматически попадают данные о каждом уплаченном страховом взносе.

За периоды до этой даты такой базы не существовало. Поэтому стаж тех лет подтверждается не взносами, а документами - по правилам, действовавшим еще до 2004 года.

Основной документ для старого периода - трудовая книжка. Если ее нет или в ней отсутствует необходимая запись, ПФУ принимает во внимание другие документы: справки с места работы, учёбы, службы или из архивов.

Обучение в вузе, техникуме или аспирантуре

До 1 января 2004 года в страховой стаж засчитываются периоды дневного обучения в:

учреждениях высшего образования (кроме времени, проведенного на подготовительном отделении);

профессиональных учебно-воспитательных учреждениях;

учреждениях повышения квалификации и переподготовки кадров;

аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

То есть годы дневного обучения в университете или в аспирантуре могут добавить несколько лет к общему стажу - если они приходятся именно на период до 2004 года.

Декретный отпуск и уход за ребенком или больным родственником

За тот же период к стажу также зачисляется время ухода:

за человеком с инвалидностью I группы;

за ребенком с инвалидностью в возрасте до 16 лет;

за пенсионером, который, по заключению врачей, нуждается в постоянном постороннем уходе или уже достиг 80 лет;

а также время, когда неработающая мать ухаживает за малолетним ребенком.

А как обстоят дела со стажем после 2004 года

После внедрения персонифицированного учета правила изменились. Стаж формируется автоматически - на основе уплаченных страховых взносов, а не справок об обучении или уходе.