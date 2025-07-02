Пенсионный фонд Украины будет выплачивать 39 видов социальной помощи: полный перечень

Пенсионный фонд Украины с 1 июля получил полномочия по выплате 39 видов государственных социальных пособий, социальных стипендий. Ранее они назначались и выплачивались органами социальной защиты населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Виды государственных пособий, которые перешли в ПФУ:
Как отметили в фонде, если помощь была назначена органами социальной защиты населения, выплата будет осуществляться в установленном порядке, и никуда обращаться не нужно.
Если обращение за назначением выплаты имело место в орган социальной защиты населения, но заявление в настоящее время не рассмотрено, - решение будут принимать территориальные органы Пенсионного фонда Украины.
По данным Минфина, по состоянию на 1 февраля в Пенсионном фонде Украины работало 20,9 тысяч человек. Это наибольшее количество среди всех государственных органов.
Основной функцией ПФУ является выплата пенсий. В 2023 году ПФУ получил функции по выплате субсидий, больничных, декретных и страховых выплат.
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