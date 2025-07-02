Пенсійний фонд України виплачуватиме 39 видів соціальних допомог: повний перелік

Пенсійний фонд України з 1 липня отримав повноваження щодо виплати 39 видів державних соціальних допомог, соціальних стипендій. Раніше вони призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.
Види державних допомог, які перейшли до ПФУ:
Як зазначили в фонді, якщо допомогу було призначено органами соціального захисту населення, виплата здійснюватиметься в установленому порядку, і нікуди звертатися не потрібно.
Якщо звернення за призначенням виплати мало місце до органу соціального захисту населення, але заяву на цей час не розглянуто, - рішення прийматимуть територіальні органи Пенсійного фонду України.
За даними Мінфіну, станом на 1 лютого у Пенсійному фонді Україні працювало 20,9 тисяч осіб. Це найбільша кількість серед усіх державних органів.
Основною функцію ПФУ є виплата пенсій. У 2023 році ПФУ отримав функції з виплати субсидій, лікарняних, декретних та страхових виплат.
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