Пенсійний фонд України виплачуватиме 39 видів соціальних допомог: повний перелік

Види державних допомог, які перейшли до ПФУ:

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам. Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею. Одноразова допомога громадянам, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які евакуйовані, відселені або самостійно переселилися на нове місце проживання. Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, особам, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, які стали особами з інвалідністю внаслідок відповідних ядерних аварій та випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, сім’ям, які втратили годувальника, та батькам померлого із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи. Щорічна допомога на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, кожній дитині, яка втратила одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році. Компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам, що належать до першої та другої категорії осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Допомога особам, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у трикратному розмірі середньомісячної заробітної плати у разі вивільнення працівників у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. Допомога особам, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, при переведенні громадянина у зв’язку із станом здоров’я на нижче оплачувану роботу різниці між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі на період до встановлення інвалідності або одужання. Оплата середньої заробітної плати під час переїзду на нове місце проживання, але не більше ніж за 14 робочих днів, виходячи із середньомісячної заробітної плати за попереднім місцем роботи громадянам, з числа осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відселяються або переселяються з території зони радіоактивного забруднення. Оплата особам, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, додаткової відпустки громадянам строком 14 робочих днів (16 календарних днів). Оплата різниці між тривалістю щорічної відпустки, яка надається відповідно до статті 47 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", та тривалістю щорічної відпустки, яка надається відповідно до Закону України "Про відпустки" або інших законів громадянам, які працюють (перебувають у відрядженні) на території зон радіоактивного забруднення. Доплата особам, які працюють у зоні відчуження, відповідно до статті 39 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Відшкодування особам, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров’я, у разі, коли захворювання або каліцтво, що виникли у зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності). Щомісячна грошова компенсація до досягнення повноліття на дітей, які навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, і не харчуються в їдальнях зазначених закладів освіти, а також за всі дні, коли перелічені особи з поважних причин не відвідували ці заклади. Компенсація громадянам за нерухоме майно, що втрачене у разі відселення або самостійного переселення з території зон радіоактивного забруднення та оплата послуг суб’єкта оціночної діяльності. Відшкодування витрат із безоплатного харчування потерпілих дітей відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме. Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби. Соціальні стипендії студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти. Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях. Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. Грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, в тому числі здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Соціальна допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя. Оплата послуги із здійснення патронату над дитиною та здійснення видатків, зокрема на сплату за патронатного вихователя єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Одноразова компенсація особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами. Виплата щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами. Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Тимчасова допомога на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу. Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня". Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державна соціальна допомога на догляд, допомога на поховання. Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державна соціальна допомога на догляд, допомога на поховання. Державна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Державна допомога на дітей одиноким матерям. Державна допомога при народженні дитини. Державна допомога при усиновленні дитини. Державна допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.

Як зазначили в фонді, якщо допомогу було призначено органами соціального захисту населення, виплата здійснюватиметься в установленому порядку, і нікуди звертатися не потрібно.

Якщо звернення за призначенням виплати мало місце до органу соціального захисту населення, але заяву на цей час не розглянуто, - рішення прийматимуть територіальні органи Пенсійного фонду України.