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ПФУ завершил выплату пенсий за месяц: кто получил надбавку в июне

Украина, Четверг 26 июня 2025 08:14
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ПФУ завершил выплату пенсий за месяц: кто получил надбавку в июне Фото: ПФУ выплатил пенсии за июнь (facebook com kogupfu)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июнь 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 67,8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Сумма не изменилась по сравнению с маем, когда также было выплачено 67,8 млрд гривен.

В апреле на пенсии направили 67,4 млрд гривен.

Значимое повышение было в марте, когда после индексации было выплачено 67,4 млрд гривен. В феврале на пенсионные выпалы направили 62,2 млрд гривен, в январе - 61,7 млрд гривен.

Повышение пенсий в июне

В июне Пенсионный фонд выплатил дополнительные суммы работающим пенсионерам. Выплата пересчитанных пенсий проводилась с учетом доплаты за апрель и май.

Среди 10,3 млн пенсионеров Украины продолжают работать 2,9 млн человек. Средний размер выплат у них выше. По данным ПФУ, в апреле 2025 года средний размер пенсий составил 6 341,11 гривен, у работающих пенсионеров - 6 862,86 гривен.

Индексация пенсий

Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2025 года провел автоматический перерасчет пенсий. Пенсионные выплаты индексированы на 11,5% с учетом инфляции и повышения зарплат в Украине.

Плановая индексация пенсий в марте привела к повышению выплат на 9,5%. Средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 552,06 гривны или на 9,5% до 6 341,11 гривны на 1 апреля.

Ежегодная индексация является фактически единственным способом повышения пенсий. Других значимых повышений в 2025 году не будет.

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