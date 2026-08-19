Пенсии вырастут до 6-7 тысяч гривен: в Раде назвали условия реформы

Минимальную пенсию в Украине планируют поднять до 6-7 тысяч гривен. Для этого изменят формулу начисления и запустят накопительный уровень.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета ВР Данило Гетманцев.
Пенсионную реформу Гетманцев назвал задачей номер один для правительства. По его словам, ее цель – поднять минимальную пенсию до 6-7 тысяч гривен, и это прямая задача президента.
"Эта прямая задача президента. Непопулярна она разве что для тех, кто потеряет спецпенсии и "клановые" привилегии", - сказал нардеп.
Главной проблемой предыдущих попыток реформирования пенсионной системы за последние 15 лет Гетманцев назвал их половинчатость.
"Составили такую формулу начисления, где из-за различных трюков человек теряет до 20% пенсии, а индексация привязана к устаревшей базе 2017 года", - отметил он.
По его мнению, теперь размер пенсии следует привязать к росту средней зарплаты и выйти на коэффициент замещения не менее 40% - то есть процент от прежней зарплаты человека, который она будет получать в качестве пенсии.
Следующим шагом должно стать введение накопительного уровня. Гетманцев объяснил его рабочую модель: если работник платит 1% от зарплаты, государство прибавляет еще 1% (итого 2%); если 2% – государство прибавляет 2% (итого 4%).
Отдельно, по его словам, негосударственные пенсионные фонды должны получить четкие гарантии защиты сбережений от инфляции, чтобы деньги не сгорели. Соответствующий законопроект уже подготовили.
"Долгие деньги" из пенсионных фондов, привлеченные на 20-30 лет, Гетманцев предложил направить на программу строительства одного миллиона квартир.
"Это запустит строительную отрасль и позволит учителям, медикам, военным и многодетным семьям получить собственное качественное жилье стоимостью 30-50 тысяч долларов с рассрочкой на 25 лет под 3% годовых", - сказал он.
Напомним, предстоящая пенсионная реформа в Украине будет базироваться на трехуровневой системе , которая охватывает солидарные выплаты, профессиональные пенсии и накопления, об этом ранее в интервью РБК-Украина рассказывал министр социальной политики Денис Улютин.