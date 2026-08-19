Пенсії зростуть до 6-7 тисяч гривень: в Раді назвали умови реформи

Мінімальну пенсію в Україні планують підняти до 6-7 тисяч гривень. Для цього змінять формулу нарахування й запустять накопичувальний рівень.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.
Пенсійну реформу Гетманцев назвав завданням номер один для уряду. За його словами, її мета - підняти мінімальну пенсію до 6-7 тисяч гривень, і це пряме завдання президента.
"Це пряме завдання президента. Непопулярною вона є хіба що для тих, хто втратить спецпенсії та "кланові" привілеї", - сказав нардеп.
Головною проблемою попередніх спроб реформувати пенсійну систему за останні 15 років Гетманцев назвав їхню половинчастість.
"Склали таку формулу нарахування, де через різноманітні трюки людина втрачає до 20% пенсії, а індексація прив'язана до застарілої бази 2017 року", - зазначив він.
На його думку, тепер розмір пенсії варто прив'язати до зростання середньої зарплати й вийти на коефіцієнт заміщення щонайменше 40% - тобто відсоток від колишньої зарплати людини, який вона отримуватиме як пенсію.
Наступним кроком має стати запровадження накопичувального рівня. Гетманцев пояснив його робочу модель: якщо працівник сплачує 1% від зарплати, держава додає ще 1% (разом 2%); якщо 2% - держава додає 2% (разом 4%).
Окремо, за його словами, недержавні пенсійні фонди мають отримати чіткі гарантії захисту заощаджень від інфляції, щоб гроші не згоріли. Відповідний законопроєкт уже підготували.
"Довгі гроші" з пенсійних фондів, залучені на 20-30 років, Гетманцев запропонував спрямувати на програму будівництва одного мільйона квартир.
"Це запустить будівельну галузь і дасть змогу вчителям, медикам, військовим та багатодітним родинам отримати власне якісне житло вартістю 30-50 тисяч доларів із розстрочкою на 25 років під 3% річних", - сказав він.
Нагадаємо, майбутня пенсійна реформа в Україні базуватиметься на трискладовій системі, яка охоплює солідарні виплати, професійні пенсії та накопичення, про це раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповідав міністр соціальної політики Денис Улютін.