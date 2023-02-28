Пенсии, тарифы, соцвыплаты: что изменится с 1 марта

Повышение пенсий

Плановая индексация пенсий пройдет в марте. Это единственное повышение выплат пенсионерам в 2023 году, предусмотренное госбюджетом.

В ближайшие дни ожидается утверждение постановления Кабмина, согласно которому пенсионные выплаты должны проиндексировать на 19,7%. Доплата составит не менее 400 гривен.

Новый механизм

Пенсионный фонд вводит механизм сбалансирования выплат, чтобы все пенсионеры получили равномерное повышение.

Как объяснили в Минсоцполитики, ранее украинцы с самой низкой пенсией (из-за недостатка стажа или низкой зарплаты в прошлом) не попадали под индексацию. Новый механизм направлен в первую очередь на повышение выплат для такой категории лиц.

Кому и на сколько повысят пенсии

Индексацию проведут пенсионерам по возрасту, по инвалидности, за выслугой лет, по потере кормильца, по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС, за ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС.

После индексации минимальные пенсии должны вырасти:

для пенсионеров с неполным страховым стажем – с 2100 гривен до 2520 гривен;

для лиц в возрасте до 70 лет со стажем 30/35 лет соответственно у женщин/мужчин – с 2300 гривен до 2760 гривен;

для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин – с 2600 гривен до 3000 гривен;

для пенсионеров в возрасте от 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин – с 3000 гривен до 3120 гривен.

Для пенсионеров с полным стажем и пенсией выше минимальной в среднем размер доплаты составит 750 гривен.

При этом стоит отметить, что выплаты в марте не будут повышать тем украинцам, чьи пенсии превышают максимально установленный законом уровень. В 2023 году – 20930 гривен.

Зарплаты и пособия – без изменений

Во время войны в Украине были фактически заморожены размеры социальных расходов.

В госбюджете на 2023 год не запланировано увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, на основании которого рассчитываются размеры пособий, алиментов, пенсий и других соцвыплат.

Поэтому в марте 2023 останутся неизменными: минимальная заработная плата (6700 гривен), средний прожиточный минимум (2589 гривен), минимальный размер алиментов (1416 грн).

Продление выплат соцпомощи

В условиях военного положения большая часть соцвыплат уязвимым категориям населения продолжает выплачиваться без дополнительного обращения граждан.

Автоматически пособия продлены для: ВПЛ; детей в сложных жизненных обстоятельствах; детей под опекой или попечительством; тяжелобольных детей; граждан, не имеющим права на пенсию и/или лиц с инвалидностью; граждан, имеющим инвалидность с детства или ухаживающим за такими лицами.

Однако в Минсоцполитики отметили, что необходимо посетить органы соцзащиты и подтвердить право на выплаты таким категориям:

малообеспеченным семьям;

одиноким матерям, которые получают выплаты на детей;

лицам, которые достигли пенсионного возраста но не получили права на пенсию на основании оценки финансово-имущественного положения семьи.

Что будет с тарифами

Основные коммунальные тарифы "заморожены" до окончания действия военного положения по решению правительства. К ним относятся тарифы на газ, тепло, горячую воду.

Стоимость электроэнергии также зафиксирована как минимум до конца отопительного сезона 2023. За 1 кВт-ч необходимо платить 1,44 грн при потреблении в месяц до 250 кВт, или 1,68 грн/кВт-ч при потреблении от 250 кВт в месяц.

Стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению в марте 2023 останется неизменной, согласно тарифам местных водоканалов.

Е-рецепт на лекарства

Министерство здравоохранения расширяет перечень медицинских препаратов, которые можно будет приобрести в аптеке по е-рецепту. Как отмечают в ведомстве, нововведения заработают этой весной.

Электронный рецепт будет действовать на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача и которые пациент покупает за собственные средства.

В список таких лекарств входят антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты, препараты для лечения артериального давления, сердечных болезней. К рецептурным препаратам также могут относиться некоторые обезболивающие, успокоительные и лекарства от кашля.

Е-рецепт станет обязательным весной 2023, но его планируют вводить постепенно. Врач сможет выписывать рецепт на бумажном бланке при отсутствии связи или света в медучреждении.

Новые правила для переселенцев в Польше

Украинским переселенцам придется самостоятельно оплачивать жилье в Польше спустя 120 дней пребывания в стране. Соответствующие правила вступают в силу с 1 марта.

Так, беженцы, которые проживают в коллективных центрах (гостиницы, общежития, пансионаты, лагеря), с марта должны будут оплачивать 50% стоимости жилья, но не больше 40 злотых в сутки. С мая им нужно будет покрывать 75% средств проживания, но не более 60 злотых в сутки.

Исключение – люди пенсионного возраста, беременные, многодетные матери или матери с грудными детьми, люди с инвалидностью. Данные категории лиц смогут и в дальнейшем не оплачивать жилье.