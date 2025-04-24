До пенсии еще далеко? Почему стоит начать откладывать на старость уже в 20-30 лет

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Зачем молодежи думать о пенсии?

Что стоит знать о возможных изменениях в пенсионной системе?

Какие есть возможности для пенсионных накоплений вне государственных программ?

Как стоит совместить различные инструменты для пенсионных накоплений?

Почему стоит задуматься о пенсии до 30 лет

Пенсия - это не только вопрос возраста, а прежде всего вопрос ответственности. Период до 30 лет является лучшим, чтобы начать накапливать на достойную пенсию. Время является главным союзником молодых украинцев - чем раньше начать откладывать, тем большую сумму можно накопить благодаря сложенному проценту.

Солидарная пенсионная система, действующая сейчас, базируется на том, что работающее население платит взносы в Пенсионный фонд, а эти деньги направляются на выплаты пенсионерам. Однако демографическая ситуация в Украине осложняется - количество пенсионеров растет, а плательщиков единого социального взноса становится меньше из-за миграции и низкой рождаемости.

"Сейчас в Украине проблема пенсионного обеспечения стоит очень остро и требует немедленного решения", - отмечает РБК-Украина директор по управлению активами группы ICU Григорий Овчаренко.

Что такое накопительная система и как она работает

Накопительная система должна стать вторым уровнем пенсионного обеспечения. Ее запуск планировался на начало 2026 года в случае принятия соответствующего законодательства. Впрочем, в рамках сотрудничества с МВФ Украина взяла на себя обязательства по "введению второго уровня пенсионной схемы, когда будут созданы условия".

Еще в марте первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью РБК-Украина говорила, что правительство надеется убедить Верховную Раду принять закон о пенсионной реформе в этом году, чтобы с 2026 года он вступил в силу. Но даже в таком случае на запуск новых правил понадобится время.

"Это (принятие закона, - ред.) не означает, что с 1 января 2026 года мы начинаем накапливать пенсии. Для этого нужно выстроить всю архитектуру: куда накапливаем, каким образом и как это регулируется. Кроме того, ключевой предпосылкой, чтобы заработало накопление, является создание Государственного накопительного фонда", - отмечала Марчак.

Подробнее о проекте закона о накопительной пенсии читайте здесь.

Если со временем реформа все же состоится, тогда часть зарплаты вместе со взносом от работодателя будет поступать на персональный пенсионный счет работника. "Накопительная пенсионная система создаст непосредственную связь между взносами и накоплениями и станет стимулом для официального трудоустройства и прозрачных зарплат", - отмечает эксперт.

К основным преимуществам накопительной системы Овчаренко относит налоговые льготы для участников, преемственность средств, возможность контролировать и видеть инвестиции и зависимость будущей пенсии только от собственных отложений. Но потребность в надежных управляющих, длинный горизонт накоплений и отсутствие мгновенного результата устраивают далеко не всех.

Кроме обязательного второго уровня, есть и третий - добровольный, который уже действует в Украине. Это негосударственные пенсионные фонды (НПФ), где участник самостоятельно выбирает программу накопления.

Негосударственные пенсионные фонды работают по принципу добровольного участия. Взносы учитываются на персональном счете, инвестируются в финансовые инструменты, а накопленный капитал начисляется при достижении пенсионного возраста или в других предусмотренных законом случаях, например, инвалидность.

На рынке сегодня действует более 60 негосударственных пенсионных фондов. Самые известные среди них - фонды, связанные с банками, страховыми или крупными финансовыми учреждениями. Например, фонд "Всеукраинский НПФ", учредителем которого является ПриватБанк. Минимальный взнос на платформе Приват24 составляет от 100 грн. Доходность составляет примерно 9% в год.

"В Украине участниками негосударственных пенсионных фондов являются 887 тысяч человек, что менее 8% от трудоспособного населения. Активными вкладчиками таких фондов являются лишь 89 тысяч человек", - говорит эксперт.

Фото: Как выбрать инструменты для пенсионных сбережений (Getty Images)

Как еще можно начать накапливать на пенсию

Кроме участия в пенсионных фондах - государственных или негосударственных, каждый украинец может самостоятельно формировать свою "финансовую подушку" на старость. "Частные накопления являются основой для роста финансовой грамотности", - подчеркнул Григорий Овчаренко.

Долгосрочные банковские депозиты - это один из самых простых и понятных инструментов. Однако главной угрозой является инфляция, которая может значительно снизить реальную доходность. Такой вариант стоит рассматривать лишь как часть диверсифицированного подхода.

Инвестирование в государственные облигации считается более надежным способом, поскольку обеспечивается гарантией государства.

Приобретение жилья или коммерческой недвижимости может стать источником пассивного дохода на пенсии, например, доход от аренды, или просто оставаться как "резервный актив" для продажи в случае необходимости. Но такой вариант требует значительного стартового капитала и также имеет свои риски, потери ликвидности или изменения рынка.

Один из универсальных способов - откладывать 10-15% от дохода ежемесячно на специальный счет или инвестиционный портфель. Важно, чтобы эти средства были "неприкосновенными" до пенсионного возраста, или хотя бы имели ограниченный доступ.

При выборе способа накопления на старость стоит проанализировать несколько ключевых критериев:

наличие лицензии, государственного контроля, репутация учреждения;

возможность частичного или полного доступа к средствам в критической ситуации;

распределение средств между несколькими инструментами, чтобы уменьшить риски;

не обещанная, а фактическая доходность;

удобный онлайн-доступ, надзор, прозрачная отчетность, поддержка клиентов.

Главное правило для долгосрочных накоплений - регулярность и дисциплина. Даже небольшие суммы, которые стабильно инвестируются в течение лет, дают весомый результат.

Мнение эксперта о возможных изменениях в пенсионной системе

В Украине уже почти два десятилетия обсуждается необходимость запуска накопительного уровня, однако на практике до сих пор продолжается подготовительный этап. "С началом войны ситуация стала критической - демографический кризис, вынужденная миграция и уменьшение доли работающего населения в значительной степени влияют на уровень пенсий", - комментирует Овчаренко.

В накопительной системе эксперт советует начинать с небольшого размера взносов 1-2% и постепенно увеличивать их как минимум до 10%. "Если не принимать во внимание доходность и инфляцию, откладывать на будущую пенсию 10% от дохода 30 лет подряд и планировать их получать в течение 15 лет после выхода на пенсию, то можно получать 20% от заработной платы", - добавляет он.

Именно накопительный уровень должен обеспечить высокий уровень пенсионного обеспечения молодого поколения. Насколько высоким он может быть зависит от параметров системы, размера взносов, времени до выхода на пенсию и эффективности вложений.