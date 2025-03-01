Дария Марчак, Минсоцполитики: прибавка при индексации пенсии не может превышать 1500 гривен

C 1 марта 2025 года пройдет индексация пенсий для большинства украинских пенсионеров. Она установлена на уровне 11,5%, однако размер повышения ограничен для самых высоких пенсий. В блиц-интервью для РБК-Украина первый замминистра социальной политики Дария Марчак подробнее рассказала об индексации, кому повысят пенсии в апреле и что будет с пенсионной системой дальше.

Благодаря чему удается проводить индексацию

Ситуация с государственными финансами сложная. Самая большая статья расходов – это потребности сектора безопасности и обороны и денежное обеспечение для наших военнослужащих. Но в то же время пенсии являются очень часто, к сожалению, единственным источником финансового дохода для людей, которые уже не могут работать.

Поэтому сохранение реальной покупательной способности пенсий является одним из приоритетов правительства, для чего и проводится индексация. Безусловно, это создает нагрузку на государственные финансы. Но это тот шаг, который мы должны обязательно делать, чтобы не допускать ухудшения способности наших пенсионеров закрывать свои базовые потребности.

Как будет проходить индексация пенсий

Все эти процессы автоматизированы. Более того, Пенсионный фонд уже начал делать начисления, процедура занимает несколько дней. В начале марта уже все украинские пенсионеры почувствуют увеличение пенсий в результате индексации.

Насколько увеличатся пенсии после индексации

Если смотреть на законодательную рамку, то у нас есть три инструмента повышения пенсий. И обычно они работают так, что размер пенсий может повышаться неравномерно. Например, у пенсионеров с самым низким так называемым формульным размером пенсии (с привязкой к прожиточному минимуму), если смотреть просто на норму закона, то их размер пенсии должен пересматриваться при повышении прожиточного минимума. Однако из-за сложной финансовой ситуации прожиточный минимум в этом году не повышается. И таким образом, если делать индексацию просто по закону, значительная часть не почувствует повышения.

Поэтому мы продолжаем новацию, которую ввели в 2023 году – несмотря на то, что закон этого не требует, все самые низкие пенсии мы тоже индексируем. Общая логика индексации – не потерять ни одну категорию пенсионеров и абсолютно для всех провести индексацию в размере, заложенном в постановлении – 11,5% с несколькими исключениями.

Первое – для поиска финансового ресурса для повышения самых маленьких пенсий мы третий год подряд закладываем максимальное ограничение на размер индексации. То есть прибавка в результате индексации не может превышать 1500 гривен. Потому что если мы применяем 11,5% для пенсии в размере 3000-4000 гривен и для пенсии в размере 20000 гривен, то рост в абсолютном измерении будет неравномерным.

Почему индексация составляет именно 11,5%

Размер индексации определяется законом и зависит от двух показателей - показатель роста средней заработной платы и показатель роста инфляции. Причем показатель инфляции мы берем за 2024 год, и он составляет 12%. А показатель роста средней заработной платы берем за 2022-2024 годы и он составляет 11,5%. Фактически мы берем средний между этими двумя показателями и выходим на 11,5%.

Покрывает ли это реальные расходы пенсионеров

Формула индексации работает таким образом, что во время экономического спада размеры пенсии иногда растут даже выше, чем растут средние заработные платы. Основной показатель в пенсионной системе – это коэффициент замещения, соотношение между размером пенсии и размером заработной платы. И получается, что средний рост пенсий происходит скорее, чем рост заработных плат. Поскольку задача пенсии – это частично заместить заработную плату, то как раз это соотношение растет.

Не "съедает" ли индексацию уровень инфляции 12%

У нас четкая определенная законом формула, к ней есть замечания. И мы считаем, что механика индексации пенсий может быть улучшена. С этой целью министерство разработало большой системный комплексный законопроект о реформе солидарной пенсионной системы. Его цель – сделать систему более удобной, справедливой и прозрачной. Чтобы каждый человек, который работает сегодня, мог понять, какой будет его будущая пенсия и как он может на нее повлиять. Этот законопроект, в том числе, должен исправить недостатки текущего механизма индексации. Но на сегодня мы можем действовать только в пределах формулы, определенной законом.

Будет ли еще повышение пенсий в течение года

У нас есть работающие пенсионеры, и для них с апреля состоится перерасчет пенсии. Это также будет проходить автоматически. Мы пересчитаем пенсии для за счет дополнительных пенсионных прав, которые они накопили за последний год работы. Поэтому это также будет влиять на их размеры пенсии.

Насколько существенно? Это зависит от того, сколько месяцев вы работаете и какой размер взносов платите. Соответственно, если платите взносы, например, с минимальной заработной платы, то очевидно, что и рост будет не очень существенным. Если это взносы с большой заработной платы, тогда и рост будет соответственно ощутимым.

Когда запустят обязательную накопительную пенсионную систему

Законопроект разработан, мы уже подали на рассмотрение правительства. Надеемся, что правительство скоро рассмотрит и мы подадим в Верховную Раду. Мы не можем гарантировать сроки прохождения в парламенте, но убеждены, что на этот законопроект должна быть поддержка. Мы глубоко проанализировали опыт прежних инициатив и в том варианте, который подали Кабмину, учли все замечания, из-за которых предыдущие инициативы тормозили.

Кроме того, мы провели интенсивные дискуссии с профсоюзами, организациями работодателей, международными партнерами, экспертами для того, чтобы понять, будет ли этот законопроект иметь поддержку. И мы видим, что есть консенсус, что тот дизайн, который мы разработали, поддерживается и не вызывает замечаний.

Мы надеемся, что сможем убедить народных депутатов проголосовать в этом году в обоих чтениях. Чтобы уже с 2026 года законопроект вступил в силу. Но нужно понимать, что после еще нужен определенный период времени на подготовку всей инфраструктуры. Это не означает, что с 1 января 2026 года мы начинаем накапливать пенсии. Для этого нужно выстроить всю архитектуру: куда накапливаем, каким образом и как это регулируется. Кроме того, ключевой предпосылкой, чтобы заработало накопление, является создание Государственного накопительного фонда. Если мы принимаем законопроект в этом году, то наконец сможем начать предметно готовить инфраструктуру для запуска накоплений.

Сколько нужно будет отчислять на накопительную пенсию

Отчисления будут проходить без увеличения налоговой нагрузки на налогоплательщиков. Для этого правительство забирает у себя часть ЕСВ и часть НДФЛ. Таким образом, накопление будет проходить за счет уменьшения ставок этих налогов – сначала на 1%, потом на 2%, потом на 3%. Мы надеемся, что сможем обеспечить накопления в достаточном объеме, чтобы они дали существенное увеличение размеров пенсий для наших граждан, когда они будут выходить на пенсию. И, конечно, мы будем призывать граждан самостоятельно делать накопления в государственном или негосударственном пенсионных фондах, чтобы дополнительно увеличивать объем той суммы, которая будет доступна после выхода на пенсию.

Отменит ли реформа солидарную пенсионную систему

Ни в коем случае. Лучшие международные практики говорят о том, что наиболее эффективная пенсионная система – это та, которая позволяет, как пирамидка, складывать свою пенсию из разных составляющих. То есть солидарная пенсия из базовой гарантии и страховой части, плюс накопительная пенсия, которая делится на обязательную и дополнительные накопления по желанию.

Во многих странах есть дополнительные такие инструменты, как профессиональные пенсионные системы. Например, если работодатели хотят дополнительно стимулировать людей идти в свою отрасль работать, они могут вводить профессиональные пенсионные системы. Мы будем двигаться в сторону того, чтобы давать гражданам максимально широкий набор инструментов.

Главное об индексации пенсий в цифрах

С 1 марта 2025 года пенсии в Украине будут проиндексированы на 11,5%:

средний прогнозный уровень роста пенсий – 556 гривен

размер средней пенсии вырастет с 5789 до 6345 гривен

Повышение коснется более 10 млн граждан: пенсионеров с назначенными пенсиями на общих основаниях; пенсионеров-силовиков; получателей пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы; получателей с инвалидностью в следствие войны и УБД с минимальными выплатами; пенсионеров-госслужащих и тех, кто работали в органах местного самоуправления.

Также с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также лиц с правом на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 гривен. Максимальный – 1500 гривен.

Индексация с 1 марта не касается тех, кому пенсия была впервые назначена в 2025 году.

С 1 апреля 2025 года состоится автоматический перерасчет пенсий для 629 тысяч работающих пенсионеров с учетом их обновленного страхового стажа.