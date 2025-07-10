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Кто в Украине получает самые высокие пенсии: рейтинг выплат судьям и прокурорам

Украина, Четверг 10 июля 2025 14:48
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Кто в Украине получает самые высокие пенсии: рейтинг выплат судьям и прокурорам Фото: глава Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Самые высокие пенсии получают судьи и прокуроры. Выплаты установлены по специальным законам, принятым Верховной Радой и подписанным президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева в Facebook.

Депутат от "Слуги народа" обнародовал ответ от Пенсионного фонда Украины на свой запрос. В запросе в ПФУ он попросил показать 20 самых больших пенсий по разным категориям спецпенсионеров.
Кто в Украине получает самые высокие пенсии: рейтинг выплат судьям и прокурорам

Гетманцев обнародовал некоторые из них:

Судьи - 390 тысяч гривен составляет самая большая пенсия, условный ТОП-20 замыкает пенсия размером почти 320 тысяч.
Кто в Украине получает самые высокие пенсии: рейтинг выплат судьям и прокурорам

Прокуроры - 219 и 119 тысяч соответственно.
Кто в Украине получает самые высокие пенсии: рейтинг выплат судьям и прокурорам

Согласно данным, только один народный депутат получает 245,9 тысяч гривен пенсии, остальные в этом рейтинге - от 21,8 до 59,8 тысяч гривен.
Кто в Украине получает самые высокие пенсии: рейтинг выплат судьям и прокурорам

Гетманцев напомнил, что идет процесс рассмотрения законопроекта об отмене спецпенсий прокуроров. "Уверен, что мы сможем преодолеть сопротивление и принять его во втором чтении", - написал он.

Пенсии судей и прокуроров

По данным ПФУ, в 2024 году наибольшие выплаты получали судьи. Средний размер пожизненного содержания 3769 судей составлял 99,7 тысяч гривен.

Второй по размеру средний размер специальных пенсий был у прокуроров - 21,9 тысяч гривен. Такие спецпенсии получал 5851 человек.

Напомним, в Украине спецпенсионеры пользуются тремя видами льгот: меньший страховой стаж, меньший возраст до пенсии и больший процент от зарплаты.

По данным Минсоцполитики, каждый пятый украинец имеет право на досрочную пенсию

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