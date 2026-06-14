Пенсии нет, а деньги есть: сколько заплатят без единого дня стажа

Украинцы пенсионного возраста, которые не накопили страхового стажа, не могут получить привычную трудовую пенсию. Вместо этого государство предлагает им отдельную социальную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".
В 2026 году для выхода на обычную пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа. Если стажа нет или он меньше 15 лет, действуют другие правила:
Размер выплаты зависит от программы. По классической схеме сумма привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и максимально составляет 2 595 гривен. Если человек имеет другой небольшой доход, государство доплачивает только разницу.
Параллельно действует новая модель - Базовая социальная помощь. Ее базовая сумма для неработающего лица составляет 4 500 гривен, но для пенсионеров без полного стажа предусмотрена отдельная шкала:
По достижении 65 лет люди с минимальным стажем обычно переходят с Базовой социальной помощи на гарантированную минимальную выплату на уровне прожиточного минимума.
Даже при отсутствии стажа и достижения пенсионного возраста государство может отказать, если при проверке обнаружит:
Оформить помощь можно в управлении социальной защиты по месту жительства, через ЦНАП или онлайн в "Дії".
Как сообщало РБК-Украина, доплату на уход в размере 1038 гривен могут получить только те одинокие пенсионеры, которые одновременно достигли 80 лет, имеют пенсию по возрасту, не имеют детей или внуков, обязанных их содержать, и подтвердили потребность в уходе медицинским заключением.
Напомним, РБК-Украина также писало о надбавке для почетных доноров крови - она составляет 10% от прожиточного минимума, то есть 320,90 гривен в месяц, и назначается независимо от того, сколько лет прошло с момента сдачи крови.