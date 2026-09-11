Возобновить пенсию можно даже через 30 лет за границей, - юрист

Пенсионеры, выехавшие за границу еще в девяностых, часто считают, что навсегда потеряли право на выплаты – но это не так. Восстановить их вполне реально.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Ольга Хомич.

Главное: сроков давности для возобновления пенсии не существует

Юрист подчеркнула, что судебная практика по делам пенсионеров, выехавших за границу еще в девяностых годах или даже раньше, стабильно на стороне людей.

"Право на пенсию за такими людьми сохраняется независимо от места жительства, а возобновить выплату можно без всяких ограничений во времени, потому что не платить в свое время перестало государство, а не пенсионер по собственной вине", - пояснила Хомич.

По ее словам, к этой теме регулярно возвращается Верховный Суд и каждый раз он подтверждает это право.

"Возобновленная пенсия должна считаться и индексироваться так же, как для оставшихся в Украине, а не по какому-то заниженному минимуму", - добавила адвокат.

Почему фонд иногда отказывает в выплатах

До 2009 года закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" разрешал останавливать пенсию на все время проживания человека за границей, если со страной нет международного договора.

"Эти нормы Конституционный Суд признал неконституционным решением от 7 октября 2009 г. № 25-рп/2009, и они утратили силу со дня принятия решения", - отметила Хомич.

Юрист добавила, что сегодня в самом законе оснований "прекращать пенсию за границу" больше не существует, а Фонд руководствуется уже не запретом, а процедурой подтверждения личности.

Две ситуации, которые путают чаще всего

Первая – человек живет за границей, формально не снимаясь с учета в Украине. Вторая – пенсионер официально оформляет выезд на постоянное место жительства.

"По заявлению пенсионера ему могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев вперед, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства в Украине", - рассказала адвокат.

Фонд закрывает текущие выплаты единовременным авансом за полгода, а человека снимают с регистрации.

"Даже после такого выезда по учету право на дальнейшую выплату за человеком юридически сохраняется, а не угасает навсегда", - подчеркнула Хомич.

Впрочем, на практике именно с такими людьми чаще всего возникают споры – фонд склонен трактовать снятие с учета как окончательное закрытие пенсионного дела.

Как подтвердить, что вы живы

"Постановления Кабинета Министров № 299 от февраля 2025-го и № 765 от июня 2025-го описывают, как ПФУ подтверждает, что пенсионер за границей жив и это действительно он - из-за действия, видеосвязи или консульства", - объяснила Хомич.

Если человек не проходит такое доказательство в срок, выплату приостанавливают, а не отменяют совсем.

Что делать, если фонд отказывается платить

пройти процедуру подтверждения личности – тогда выплата продолжается без перерывов;

если выплату уже приостановили, пройти подтверждение задним числом – деньги возобновят, при необходимости с доплатой за пропущенное время;

если ПФУ отказывается признавать право на пенсию только из-за факта проживания за границей - обращаться в суд.

"Практика по таким делам стабильно на стороне людей", - подытожила Хомич.

Между тем РБК-Украина писала, что Кабмин разработал законопроект о новых правилах взыскания долгов по пенсиям .