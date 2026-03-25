Не потеряйте выплаты: пенсионерам за границей напомнили о важном дедлайне

МИД напомнил пенсионерам с оккупированных территорий, проживающих за границей: до 1 апреля нужно подать в ПФУ уведомление о неполучении выплат от РФ. В противном случае пенсию могут приостановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети службы МИД Украины.

Кого касается и почему это важно

Речь идет о пенсионерах, которые:

ранее проживали на временно оккупированных территориях Украины;

выехали за границу (или находятся там длительное время);

до сих пор не подтвердили Пенсионному фонду, что не получают пенсию от российских органов.

Без этого подтверждения ПФУ не имеет законных оснований продолжать выплаты, поскольку существует риск двойного пенсионного обеспечения.

Какие сроки установило правительство

Сначала уведомление нужно было подать до 31 декабря 2025 года. Однако из-за объективных обстоятельств многие люди не успели это сделать.

Поэтому в феврале 2026 года Кабинет министров продлил предельный срок - до конца марта 2026 года. Последний день - 1 апреля.

Если пенсионер не успеет подать уведомление до этой даты, выплату пенсии могут приостановить до момента получения подтверждения.

Три способа подать уведомление

МИД и Пенсионный фонд предлагают три варианта:

1. Дистанционно через веб-портал ПФУ

Войдите в личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.

Перейдите в раздел "Дистанционное информирование".

Поставьте отметку возле строки: "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации".

Это самый быстрый способ - он не требует дополнительных документов и занимает несколько минут.

2. Во время видеосвязи с ПФУ

Если доступа к личному кабинету нет, можно подтвердить информацию во время видеоидентификации. Для этого нужно предварительно записаться на сеанс видеосвязи. Подробная инструкция - на официальном сайте ПФУ.

3. По почте