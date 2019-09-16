Пенсія в смартфоні: що треба знати про новий сервіс

Ілюстративне фото (facebook.com/Пенсионный фонд)

Е-пенсія буде доступна для оформлення найближчим часом

Пенсійний фонд України з вересня запроваджує новий електронний сервіс щодо оформленнюяЕ-пенсії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Повідомляється, що ПФУ запускає мобільний додаток "Пенсійний фонд", за допомогою якого українці отримають доступ до сервісів Пенсійного фонду зі смартфонів і планшетів. Проект розроблено в рамках розвитку системи "Е-пенсія". Додаток вже доступний в Google Play, в подальшому очікується запуск на платформі IOS.

На сьогодні сервіс дозволяє переглядати відомості з Реєстру застрахованих осіб (анкетні дані, надана роботодавцем інформація про заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж); переглядати інформацію з електронної пенсійної справи; верифікувати документи та довідки, сформовані у особистому кабінеті.

Найближчим часом будуть реалізовані:

подача документів для призначення / перерахунку пенсій в один дотик (Е-пенсія);

зміна параметрів інформування;

запис на прийом у відділи обслуговування;

перегляд електронних листків непрацездатності по застрахованій особі;

подача запитів на формування електронних листків непрацездатності застрахованим обличчям;

узгодження з реєстрації електронних листків непрацездатності за зверненням страхувальників

Зазначимо, для того, щоб користуватися сервісом у користувача має бути ключ електронного підпису або обліковий запис (логін і пароль), створений на порталі Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці почали оформляти пенсію онлайн. Станом на кінець серпня даним сервісом скористалося близько ста осіб.