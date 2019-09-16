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Пенсія в смартфоні: що треба знати про новий сервіс

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 15:42
Пенсія в смартфоні: що треба знати про новий сервіс
Ілюстративне фото (facebook.com/Пенсионный фонд)

Е-пенсія буде доступна для оформлення найближчим часом

Пенсійний фонд України з вересня запроваджує новий електронний сервіс щодо оформленнюяЕ-пенсії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Повідомляється, що ПФУ запускає мобільний додаток "Пенсійний фонд", за допомогою якого українці отримають доступ до сервісів Пенсійного фонду зі смартфонів і планшетів. Проект розроблено в рамках розвитку системи "Е-пенсія". Додаток вже доступний в Google Play, в подальшому очікується запуск на платформі IOS.

На сьогодні сервіс дозволяє переглядати відомості з Реєстру застрахованих осіб (анкетні дані, надана роботодавцем інформація про заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж); переглядати інформацію з електронної пенсійної справи; верифікувати документи та довідки, сформовані у особистому кабінеті.

Найближчим часом будуть реалізовані:

  • подача документів для призначення / перерахунку пенсій в один дотик (Е-пенсія);
  • зміна параметрів інформування;
  • запис на прийом у відділи обслуговування;
  • перегляд електронних листків непрацездатності по застрахованій особі;
  • подача запитів на формування електронних листків непрацездатності застрахованим обличчям;
  • узгодження з реєстрації електронних листків непрацездатності за зверненням страхувальників

Зазначимо, для того, щоб користуватися сервісом у користувача має бути ключ електронного підпису або обліковий запис (логін і пароль), створений на порталі Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці почали оформляти пенсію онлайн. Станом на кінець серпня даним сервісом скористалося близько ста осіб.

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