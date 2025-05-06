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Пенсия под угрозой: как не потерять выплаты из-за простой ошибки

Фото: почему пенсионерам могу приостановить выплаты (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Выплату пенсий в Украине могут приостановить при двух условиях. В частности, это касается переселенцев, а также тех, кто выехал за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ПФУ в Запорожской области.

Почему могут приостановить пенсию

Пенсионную выплату могут приостановить, если:

  • Пенсионер не прошел физическую идентификацию вовремя;

  • В течение 6 месяцев не было движения средств на банковском счете, на который поступает пенсия.

Как возобновить пенсию

Чтобы возобновить выплату, необходимо:

  • Подать заявление в Пенсионный фонд Украины с указанием банковского счета;

  • Пройти физическую идентификацию.

Заявление можно подать:

  • Лично;

  • Онлайн - через вебпортал Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи "Дія.Підпис".

Физическая идентификация проводится в формате видеоконференции.

Что делать, если пенсионер за границей

  • Отправить письменное заявление по почте по месту регистрации;

  • Добавить документ о факте, что лицо является живым, оформленный через украинское дипломатическое учреждение;

  • Добавить другие документы согласно п. 6 постановления КМУ от 11.02.2025 № 299.

Если физическая идентификация пройдена в течение года после прекращения, выплату возобновляют с даты прекращения.

Важно знать

Вместе с тем, в ПФУ добавляют, что пенсия выплачивается гражданам с ВОТ или тем, кто выехал с ВОТ, если они не получают пенсию от РФ. Этот факт пенсионер подтверждает в произвольном заявлении в Пенсионный фонд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине насчитывается 10,3 млн пенсионеров, из них почти 3 млн продолжают работать. По данным ПФУ, работающие пенсионеры получают более высокие выплаты, в среднем разница составляет 520 гривен.

Также мы писали, какой сейчас размер самой высокой пенсии.

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