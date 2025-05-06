Пенсия под угрозой: как не потерять выплаты из-за простой ошибки

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине насчитывается 10,3 млн пенсионеров, из них почти 3 млн продолжают работать. По данным ПФУ, работающие пенсионеры получают более высокие выплаты, в среднем разница составляет 520 гривен.

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Подробнее о главных новациях мая по тарифам, пенсиям и субсидиям - читайте в материале РБК-Украина.