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Пенсія під загрозою: як не втратити виплати через просту помилку

Фото: чому пенсіонерам можуть призупинити виплати (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Виплату пенсій в Україні можуть призупинити за двох умов. Зокрема, це стосується переселенців, а також тих, хто виїхав за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ПФУ в Запорізькій області.

Чому можуть призупинити пенсію

Пенсійну виплату можуть призупинити, якщо:

  • Пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію вчасно;

  • Протягом 6 місяців не було руху коштів на банківському рахунку, на який надходить пенсія.

Як поновити пенсію

Щоб поновити виплату, необхідно:

  • Подати заяву до Пенсійного фонду України із зазначенням банківського рахунку;

  • Пройти фізичну ідентифікацію.

Заяву можна подати:

  • Особисто;

  • Онлайн - через вебпортал Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису “Дія.Підпис”.

Фізична ідентифікація проводиться у форматі відеоконференції.

Що робити, якщо пенсіонер за кордоном

  • Надіслати письмову заяву поштою за місцем реєстрації;

  • Додати документ про факт, що особа є живою, оформлений через українську дипломатичну установу;

  • Додати інші документи згідно з п. 6 постанови КМУ від 11.02.2025 № 299.

Якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом року після припинення, виплату поновлюють з дати припинення.

Важливо знати

Разом з тим, у ПФУ додають, що пенсія виплачується громадянам з ТОТ або тим, хто виїхав із ТОТ, якщо вони не отримують пенсію від РФ. Цей факт пенсіонер підтверджує у довільній заяві до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, з них майже 3 млн продовжують працювати. За даними ПФУ, працюючі пенсіонери отримують вищі виплати, в середньому різниця становить 520 гривень.

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