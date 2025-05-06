Пенсія під загрозою: як не втратити виплати через просту помилку

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, з них майже 3 млн продовжують працювати. За даними ПФУ, працюючі пенсіонери отримують вищі виплати, в середньому різниця становить 520 гривень.

Також ми писали, який наразі є розмір найвищої пенсії.

Детальніше про головні новації травня щодо тарифів, пенсій ти субсидій - читайте в матеріалі РБК-Україна.