Не все получат выплату ко Дню независимости автоматически: кому нужно идти в ПФУ
Одни украинцы получат деньги ко Дню Независимости без всяких хлопот, а другим придется самим обращаться в фонд, пока не истек отведенный для этого срок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.
Главное:
- Подать заявление можно до 1 октября 2026;
- Те, кто не пенсионер, не получает субсидию или льготу и не служит, должны подать заявление в ПФУ;
- Военнослужащие получают выплату через свою часть или учреждение;
- Пенсионерам, а также получателям субсидий и льгот деньги начислят автоматически;
- Единовременное пособие ко Дню Независимости 2026 выплачивается по постановлению Кабмина №602.
Кому выплату начислят без заявления
Большинству людей, имеющих право на единовременную помощь ко Дню Независимости, идти в Пенсионный фонд не нужно.
Пенсионерам деньги должны начислить автоматически вместе с пенсией в августе – через "Укрпочту" или на банковский счет.
Также автоматически выплату получают получатели жилищных субсидий и льгот - при условии, что они не проходят военную службу.
Кто должен самостоятельно обратиться в ПФУ
Здесь есть три разных ситуации.
Если человек является пенсионером, заявление подавать не нужно – деньги придут сами.
Если человек проходит военную службу, обращаться в ПФУ тоже не нужно. Выплату производят через воинскую часть, учреждение или организацию, где человек служит или работает, на основании поданных ими заявок.
А вот если человек имеет право на помощь, но не является пенсионером, не получает субсидию или льготу и не проходит военную службу – нужно подать заявление в территориальный орган ПФУ.
В 2026 году заявления нужно было подать до 1 августа. Если это сделать вовремя не удалось, ПФУ позволяет обратиться к 1 октября 2026 года. Право на выплату при этом не исчезает даже по истечении срока.
Сколько выплатят разным категориям
Размеры единовременной помощи зависят от статуса человека:
- лица с инвалидностью в результате войны I группы - 3100 гривен;
- лица с особыми заслугами перед Родиной - 3100 гривен;
- лица с инвалидностью в результате войны II группы - 2900 гривен;
- лица с инвалидностью в результате войны III группы - 2700 гривен;
- участники боевых действий - 1000 гривен;
- пострадавшие участники Революции Достоинства - 1000 гривен;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны - 650 гривен;
- участники войны - 450 гривен;
- бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания соответствующих категорий - 450 гривен.
Важный нюанс: это не обычная прибавка к пенсии, а разовая денежная помощь именно ко Дню Независимости.
Что еще изменилось в пенсионных правилах
Напомним, со 2 августа 2026 года в Украине изменили правила зачисления страхового стажа для пенсии по возрасту.
Теперь в стаж относят периоды работы, за которые работодатель начислил взносы и подал отчетность, даже если фактически их не оплатил.
Между тем даже за одинаковый стаж пенсии могут существенно отличаться .
На сумму влияют уровень официальной зарплаты человека и коэффициент страхового стажа, а не только количество отработанных лет.