Вдова может перейти на пенсию умершего мужа: какие условия
Вдова или вдовец могут перейти на пенсию за потерю кормильца вместо собственной. Но это право действует не для всех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Кто может перейти на пенсию за потерю кормильца
Право имеют супруг умершего. Они должны быть людьми с инвалидностью или достигнуть пенсионного возраста. Также закон учитывает условия пребывания на иждивении.
Умерший тоже должен был иметь страховой стаж. Сколько лет требуется, зависит от возраста, в котором умер кормильец.
Если в семье один нетрудоспособный, ему назначают 50% пенсии по возрасту умершего. Если таких людей двое и больше - 100%, и эту сумму делят между ними поровну.
Две пенсии одновременно по общему правилу не выплачиваются. Человек выбирает один вид: собственную или потерю кормильца.
Как оформить и с какого дня будут платить
Подать документы можно через веб-портал ПФУ, "Дію" или сервисный центр Пенсионного фонда.
Дата начала выплат зависит от того, когда человек обратился. Если это произошло в течение 12 месяцев после смерти кормильца, пенсию назначат на следующий день после смерти. Если позже - со дня обращения.
Эти правила прописаны в статьях 36-39 закона №1058-IV от 9 июля 2003 года.
Напомним, что украинцы без страхового стажа могут получить социальную помощь вместо пенсии.
Фактическая выплата не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных - 2595 гривен.
Как сообщало РБК-Украина, прибавку к пенсии за особые заслуги могут получить награжденные орденами Украины.
Право на нее имеют также люди с почетным званием "заслуженный" или с государственной премией.