Пенсійний калькулятор. Як дізнатися розмір майбутніх виплат: покрокова інструкція

Українці будь-якого віку на сайті Пенсійного фонду можуть дізнатися розмір своїх майбутніх виплат. У цьому допоможе спеціальний пенсійний калькулятор.

Авторизація на порталі Пенсійного фонду

Для того, щоб авторизуватися на сайті Пенсійного фонду, треба перейти за посиланням. Далі у верхньому правому куті буде запропоновано зареєструватися на порталі. Причому передбачено два способи - подача заяви і авторизація за допомогою електронного підпису.

Для того, щоб користуватися більшістю сервісів, можна з'явитися особисто в територіальний орган Пенсійного фонду, написати відповідну заяву, отримати розписку про отримання заяви і спеціальний код. Цей код треба для реєстрації на порталі ПФУ з формуванням відповідного логіна і пароля для подальшої авторизації.

Але тим, у кого є електронний підпис, процедуру авторизації максимально спростили. На сьогодні портал ПФУ приймає підписи, які сформовані в "ПриватБанку"," Ощадбанку"," Альфа-Банку"," Украсиббанку"," Вчасно-сервісі", МВС України, Національному банку і так далі.

При авторизації треба лише вказати шлях до електронного підпису і ввести пароль до нього.

Пенсійний калькулятор

Щоб безпосередньо розрахувати розмір своєї майбутньої пенсії, треба перейти в розділ "Пенсійний калькулятор".

Увага!!! Сервіс розрахунку пенсії доступний тим, хто авторизується тільки з електронним підписом. У такому випадку користувачу надається інформація з Реєстру застрахованих осіб про його персональні дані (ПІБ, дата народження, стать) та дані його трудової діяльності. При цьому є можливість визначити умови розрахунку пенсії, а саме:

обрати алгоритм розрахунку - як за введеними даними, так і з урахуванням стажу, який буде на дату настання пенсійного віку;

актуалізувати дані трудової діяльності - доповнити періоди роботи з уточненням заробітної плати ( при необхідності);

виконати розрахунок пенсії (кнопка Зберегти і розрахувати).

Після розрахунку користувач зможе переглянути:

розмір пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку;

протокол розрахунку.

Кількість розрахунків не обмежена, як і те, скільки разів можна змінювати дані.

Водночас важливо розуміти, що розрахунки проводяться згідно з пенсійним законодавством, яке діє станом на лютий 2022 року.

Приклад розрахунку

Відзначимо, якщо вам ще не покладена пенсія за віком, то "Пенсійний калькулятор" не зможе розрахувати виплати "за введеними даними". Але можна отримати розрахунок з урахуванням стажу, який буде придбаний до пенсійного віку.

Наприклад, розрахунок для чоловіка 1989 року народження, який отримує мінімальну зарплату, показує, що він зможе вийти на пенсію в 2046 році, тобто у віці 60 років за умови, що у нього буде 35 років стажу.

Відповідно, з урахуванням даний на сьогодні він зможе претендувати на пенсію в розмірі 2 200 гривень на місяць.

Фото: приклад розрахунку