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Пенсійне посвідчення додадуть у "Дію": як це працюватиме

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Україна, Вівторок 08 лютого 2022 06:30
Пенсійне посвідчення додадуть у "Дію": як це працюватиме Фото: пенсійне посвідчення 11 млн українців додадуть у "Дію" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України планує додати пенсійне посвідчення у "Дію". У додатку буде формуватися електронне відображення посвідчення, в тому числі відцифрований образ обличчя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови ПФУ, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Пенсійне посвідчення у "Дії"

Згідно з проектом наказу, електронне пенсійного посвідчення у "Дії" може формуватися за бажанням. Особа, якій виготовлено пенсійне посвідчення або платіжну картку, яка одночасно є пенсійним посвідченням, може додатково отримати відображення в електронній формі.

Електронне відображення пенсійного посвідчення формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг ("Дія") за допомогою мобільного додатка "Дія".

Відображення формується разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), який забезпечує передачу інформацію з реєстрів.

Електронне відображення пенсійного посвідчення формується автоматично за наявності в реєстрі відомостей, в тому числі відцифрованого образу обличчя особи.

Юридична сила електронного посвідчення

Електронне відображення пенсійного посвідчення має однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії.

Електронне відображення пенсійного посвідчення формується якщо документ, що підтверджує призначення особі пенсії, є дійсним та строк його дії не закінчився.

Електронне відображення пенсійного посвідчення містить унікальний електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтвердний запис на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 991,53 гривень. За 2021 рік пенсія зросла на 484,02 Гривень або на 13,8%. При цьому кількість пенсіонерів скоротилася на 289 837 осіб.

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