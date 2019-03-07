Пенсійний фонд назвав суми підвищення пенсій з 1 березня

Від перерахунку і розмитнення "євроблях" середні виплати зросли на 514 грн

Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматической перерасчет пенсий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тыс пенсионеров. Согласно постановлению Кабмина для индексации используется коэффициент 1,17, но повышение не может быть меньше 100 грн.

Кроме того, пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет - женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, - 25 лет мужчины и 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает 1669,20 грн, выплачивается единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн. Эти деньги Пенсионный фонд получил от растаможки "евроблях".

Единовременная доплата будет выплачиваться равными частями (по 1205,09 грн) в марте и в апреле. Единовременная доплата установлена для 2 095 111 человек.

Средняя сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514,5 грн (с учетом сумм единовременной доплаты), а для лиц, у которых размер пенсии вырос, - 586,10 грн (с учетом единовременной доплаты).

Распределение пенсионеров по повышению пенсий следующее:

до 100 грн включительно - 1 991 457 человек,

от 100,01 грн до 400 грн - 2 536 385 человек,

от 400,01 грн до 500 грн - 798 016 человек,

от 500,01 грн до 700 грн - 761 140 человек,

от 700,01 грн до 1000 грн - 425 537 человек,

свыше 1000 грн - 2 459 824 человек.

Напомним, в марте 2019 году произошла автоматическая индексация пенсионных выплат. Соответствующие нормы содержатся в законе, принятом в октябре 2017 года.

Кроме того, с 1 марта вводятся дополнительные выплаты пенсионерам средств, которые Пенсионный фонд получил от растаможки евроблях.