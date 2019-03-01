У березні відбудеться індексація пенсій і разова виплата від розмитнення "євроблях"

Фото: пенсійне посвідчення (facebook.com/pfu.gov.ua)

Додаткові кошти в березні отримають всі пенсіонери

Автоматична індексація пенсійних виплат відбудеться в Україні в березні 2019 року. Відповідні норми містяться в законі, ухваленому в жовтні 2017 року, повідомляє РБК-Україна.

Закон зобов'язує проводити індексацію щорічно в таких пропорціях: 50% рівня зростання інфляції за попередній рік і 50% зростання середньої заробітної плати. Рішенням уряду був визначений коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати, доходу з якого було сплачено внески, на рівні 1,17.

За даними Міністерства соціальної політики, на 1 березня 2019 року пенсії будуть автоматично перераховані для 10,2 млн пенсіонерів, а середній розмір підвищення складе 255 грн. Але не всі пенсіонери отримають цю суму. Реальне підвищення відбудеться для 8,1 млн осіб і воно буде не менше 100 грн.

Крім того, уряд ухвалив рішення здійснити разові виплати за рахунок коштів, отриманих від розмитнення євроблях. Як повідомили в Мінсоцполітики, близько 2 млн осіб мають базову пенсію нижчою від прожиткового мінімуму, з них близько 1,9 млн мають повний страховий стаж. Саме для цих людей, які мають повний стаж (жінки 30 років, чоловіки 35, а до 2011 року 20 для жінок і 25 для чоловіків) але отримують мінімальну пенсію, буде здійснена спеціальна доплата в розмірі 2410 грн, яка буде виплачена їм двома частинами по 1205 грн - в березні і в квітні.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 березня починаються виплати субсидій. За даними Міністерства соціальної політики України, субсидії у грошовій формі в березні 2019 року зможуть отримати близько 4 млн домогосподарств, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період. У середньому виплати складатимуть близько 1,5 тис. грн. Аналогічні виплати будуть у квітні (за березень) та травні (за квітень) 2019 року.

Нагадаємо, згідно з законом про держбюджет, у 2019 році мінімальна пенсія зросте на 9%. Законом встановлюється наступний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року - 1497 грн, з 1 липня - 1564 грн, з 1 грудня - 1638 грн.