Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії після підвищення

Середня пенсія становить 3033 грн

Средний размер пенсии в Украине после повышения по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Пенсионного фонда Украины в Facebook.

Как отметили в ПФУ, в начале 2019 года средний размер пенсии составил 2542 грн.

По данным фонда, 22% пенсионеров получили повышение на 100 грн, 28% - от 100 грн до 400 грн, 27% - более 1000 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматической перерасчет пенсий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тыс. пенсионеров. Согласно постановлению Кабмина для индексации используется коэффициент 1,17, но повышение не может быть менее 100 грн.

Кроме того, с 1 марта вводятся дополнительные выплаты пенсионерам средств, которые Пенсионный фонд получил от растаможки евроблях. Единовременная доплата будет выплачиваться равными частями (по 1205,09 грн) в марте и в апреле. Единовременная доплата к пенсии установлена 2 095 111 лицам.