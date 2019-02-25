Пенсіонери з великим стажем отримають дві додаткові виплати у березні і квітні

Пенсіонери отримають два транши по 1,2 тис. грн

В рамках индексации с 1 марта вводятся дополнительные выплаты пенсионерам. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook.

Розенко рассказал, что выплата будет произведена тем, кто имеет большой страховой стаж: более 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин (выход на пенсию после 2011 года) и 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года).

"Дополнительная выплата будет составлять 2400 гривен (два транша: 1200 март и 1200 апрель)", - добавил он.

Отметим, с 1 марта будет проходить первая в истории автоматическая индексация пенсий. С начала года также повысили выплаты военным пенсионерам.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. По данным Министерства социальной политики Украины, субсидии в денежной форме в марте 2019 года смогут получить около 4 млн домохозяйств, которым субсидия назначена на текущий отопительный период. В среднем выплаты составят около 1,5 тыс. грн. Аналогичные выплаты будут в апреле (за март) и мае (за апрель) 2019 года.