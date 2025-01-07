Деньги пенсионеров, не прошедших идентификацию, вернут в Пенсионный фонд

Ощадбанк вернет в Пенсионный фонд Украины деньги пенсионеров-переселенцев, которые не прошли идентификацию, или не снимали деньги с карты более одного года. Также установлен порядок восстановления этих выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект постановления Кабмина, размещенный на сайте ФПУ .

Как отмечается в пояснительной записке, соответствующая норма установлена законом о госбюджете на 2025 год.

Законом предусмотрено, что в 2025 году Ощадбанк перечисляет в Пенсионный фонд Украины остаток средств, образовавшийся у него по состоянию на 1 января 2025 года на счетах внутренне перемещенных лиц для выплаты пенсий, движение по которым не осуществлялось более одного года, а также лиц, которые не прошли физическую идентификацию в течение шести месяцев.

Так, по информации Ощадбанка, по состоянию на 1 октября 2023 года сумма остатка средств на счетах внутренне перемещенных лиц составляла 15,9 млрд гривен, из них 10 млрд гривен - сумма остатка средств на счетах лиц, движение по которым отсутствует более одного года.

"Хранение таких средств на банковских счетах в течение длительного времени лишает возможности направлять их на выполнение функций, возложенных на Пенсионный фонд Украины. В то же время Пенсионный фонд Украины постоянно имеет временно кассовые разрывы, связанные с выплатой пенсий, и вынужден обращаться в Казначейство за получением займа для покрытия таких кассовых разрывов", - говорится в документе.

Порядок возврата средств и порядок возобновления выплат

Согласно проекту, Пенсионный фонд Украины в течение одного месяца направляет Ощадбанку списки получателей пенсий, которые являются внутренне перемещенными лицами.

В списки включается информация о получателях, в отношении которых:

имеется информация о непроведении физической идентификации в течение шести месяцев с даты, когда такая идентификация должна была быть осуществлена,

имеется информация об отсутствии расходных операций и в течение шести месяцев с даты получения такой информации не проведена физическая идентификация этих лиц.

Ощадбанк перечисляет средства со счетов лиц, указанных в списках, полученных от Пенсионного фонда Украины.

Средства, возвращенные акционерным обществом Ощадбанком используются Пенсионным фондом Украины для финансирования выплат пенсий в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Также установлен порядок восстановления и выплаты средств на выплату пенсий. Выплата возвращенных сумм осуществляется на основании заявления. Заявление подается получателем лично в ПФУ или через веб-портал ПФУ или средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг с использованием электронной подписи.

Заявление также может подаваться в Ощадбанк При обращении получателя в Ощадбанк с заявлением и документом, удостоверяющим личность, банк осуществляет физическую идентификацию получателя.

"Выплата сумм средств для выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) осуществляется получателю единовременно в полном объеме на счет, открытый в уполномоченном банке", - говорится в постановлении.