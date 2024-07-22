Каждые шесть месяцев. Переселенцам напомнили о важной процедуре для получения пенсии

Пенсионеры со статусом ВПЛ должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев. Это нужно для подтверждения, что деньги получает тот человек, которому они предназначены.

Как пенсионерам-переселенцам пройти идентификацию, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как пенсионерам пройти идентификацию

В ПФУ напоминают, что физическая идентификация переселенцев, получающих пенсии в "Ощадбанк", проводится каждые 6 месяцев. Такой срок установлен в постановлении Кабмина от №637 05.11.2014 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам".

Пройти идентификацию можно одним из следующих способов:

во время визита в отделение АО "Ощадбанк";

или в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

С собой нужно иметь паспорт гражданина Украины или заграничный, пенсионное удостоверение, платежную карту, на которую поступает пенсия (при идентификации в "Ощадбанке").

Удаленную идентификацию можно пройти одним из следующих способов:

через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ, авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись";

с помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе Пенсионного фонда Украины (подать заявку можно на портале электронных услуг ПФУ или через контакт-центр ПФУ: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

в зарубежном дипломатическом учреждении Украины (консульстве) получить удостоверение факта, что человек жив, если пенсионер из числа ВПЛ находится за границей. Передать этот документ можно по почте (оригинал) в территориальный орган ПФУ по месту нахождения на учете или с помощью портала Фонда (в сканированном виде).

Как объясняли в Минсоцполитике, идентификация личности является международной практикой. В Украине она действует с 2004 года и касается всех получателей пенсий и социальных выплат. Идентификацию нужно проходить каждые 6 месяцев.

Большинство украинских пенсионеров и получателей социальных выплат проходили идентификацию, когда обращались лично в банк для получения новой пластиковой карты. Также идентификацию на практике осуществлял почтальон, когда приносил пенсию.

Фото: Идентификация личности в Украине касается всех получателей пенсий (nashreporter.com)

Как пройти идентификацию с помощью видеосвязи

Пенсионеры, не имеющие физической возможности посетить учреждения "Ощадбанка" или ПФУ, могут пройти идентификацию через видеоконференцсвязь.

Для этого нужно записаться на портале ПФУ:

нажать на вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи" в верхней части экрана;

ввести личные данные и данные документа, удостоверяющего личность;

указать адрес электронной почты и номер телефона;

выбрать удобный способ проведения видеоидентификации через одно из приложений (Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Signal, Skype).

указать, если человек нуждается в переводе на жестовой язык или физическом сопровождении персонального помощника;

Для согласования времени и способа проведения видеоидентификации с заявителем свяжется работник ПФУ. Видеозвонок состоится не ранее чем через 10 рабочих дней, но не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления.

Во время видеоидентификации следует предъявить документ, удостоверяющий личность получателя выплаты или его законного представителя, в случае ребенка – свидетельство о рождении ребенка. Во время видеозвонка работник Фонда сверит человека с фото в документах.