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Пенсіонери можуть залишитися без виплат: чому припиняють нарахування

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 13:33
Пенсіонери можуть залишитися без виплат: чому припиняють нарахування Фото: виплату пенсій на окупованих територіях призупиняють у разі, якщо немає руху коштів за банком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку отримувач не виходить на контакт. Водночас пенсіонер згодом зможе отримати свої гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністр соціальної політики Оксани Жолнович агентству "Інтерфакс-Україна".

"І якщо ми побачимо, що шість місяців ми нараховуємо, а руху коштів за банком немає, ми призупиняємо нарахування. Саме призупиняємо, бо ми не знаємо, чи та людина не може зняти ці гроші, чи справді з нею вже щось сталося. А так намагаємося нараховувати, бо все ж презюмуємо, що люди живі", - додала вона.

Також міністр наголосила, що якщо нарахування пенсії було призупинено, а людина згодом з'явилася, то за заявою пенсія їй донараховується за весь період.

За її словами, на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів.

"З 2014 року там перебувало 1 млн 277 тис. пенсіонерів, з них 1 млн 160 тис. перепризначилися, тобто виїжджали на підконтрольну територію і підтвердили свій статус, а 117 тис. осіб не зверталися, і ми не знаємо, що з ними. З урахуванням нових окупованих територій таких пенсіонерів близько 3 млн", - сказала Жолнович.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що людям, які працюють на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, страховий стаж не нараховуватиметься.

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