Пенсіонери можуть залишитися без виплат: чому припиняють нарахування

Пенсійний фонд України призупиняє виплати у разі, якщо півроку отримувач не виходить на контакт. Водночас пенсіонер згодом зможе отримати свої гроші.

"І якщо ми побачимо, що шість місяців ми нараховуємо, а руху коштів за банком немає, ми призупиняємо нарахування. Саме призупиняємо, бо ми не знаємо, чи та людина не може зняти ці гроші, чи справді з нею вже щось сталося. А так намагаємося нараховувати, бо все ж презюмуємо, що люди живі", - додала вона.

Також міністр наголосила, що якщо нарахування пенсії було призупинено, а людина згодом з'явилася, то за заявою пенсія їй донараховується за весь період.

За її словами, на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 3 млн пенсіонерів.

"З 2014 року там перебувало 1 млн 277 тис. пенсіонерів, з них 1 млн 160 тис. перепризначилися, тобто виїжджали на підконтрольну територію і підтвердили свій статус, а 117 тис. осіб не зверталися, і ми не знаємо, що з ними. З урахуванням нових окупованих територій таких пенсіонерів близько 3 млн", - сказала Жолнович.