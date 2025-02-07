Пенсионеры стали жертвами мошенников с БАДами: полиция ликвидировала схему

Нацполиция разоблачила мошеннические колл-центры, которые обманывали пенсионеров. Злоумышленники требовали оплату, угрожая судом и конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Национальная полиция Украины разоблачила и обезвредила мошеннические колл-центры, которые обманывали пожилых людей, заставляя их покупать биологически активные добавки (БАДы) по завышенным ценам.

Злоумышленники действовали под видом работников государственной исполнительной службы, присылая пенсионерам посылки с добавками, которые они не заказывали, и требовали за них оплату, угрожая судебными исками и конфискацией имущества.

По информации полиции, запуганные пенсионеры отдали мошенникам не менее 10 миллионов гривен. Следователи объявили подозрение 13 фигурантам дела, из которых 9 задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полицейские провели 56 санкционированных обысков на территории Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областей, изъяв 3052 упаковки БАДов 16 видов, автомобили, компьютерную технику, телефоны, накопители, банковские карты и более 323 000 долларов.

Кроме того, правоохранители обнаружили российскую символику и печати с гербом РФ среди документов преступной организации.

Этот случай стал еще одним примером мошенничества, направленного на наиболее уязвимую категорию населения - пенсионеров, и подчеркивает важность борьбы с такими правонарушениями на уровне государственных структур.