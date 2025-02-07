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Пенсионеры стали жертвами мошенников с БАДами: полиция ликвидировала схему

Украина, Пятница 07 февраля 2025 16:45
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Пенсионеры стали жертвами мошенников с БАДами: полиция ликвидировала схему Фото: Нацполиция ликвидировала колл-центры (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Нацполиция разоблачила мошеннические колл-центры, которые обманывали пенсионеров. Злоумышленники требовали оплату, угрожая судом и конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Национальная полиция Украины разоблачила и обезвредила мошеннические колл-центры, которые обманывали пожилых людей, заставляя их покупать биологически активные добавки (БАДы) по завышенным ценам.

Злоумышленники действовали под видом работников государственной исполнительной службы, присылая пенсионерам посылки с добавками, которые они не заказывали, и требовали за них оплату, угрожая судебными исками и конфискацией имущества.

По информации полиции, запуганные пенсионеры отдали мошенникам не менее 10 миллионов гривен. Следователи объявили подозрение 13 фигурантам дела, из которых 9 задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полицейские провели 56 санкционированных обысков на территории Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областей, изъяв 3052 упаковки БАДов 16 видов, автомобили, компьютерную технику, телефоны, накопители, банковские карты и более 323 000 долларов.

Кроме того, правоохранители обнаружили российскую символику и печати с гербом РФ среди документов преступной организации.

Этот случай стал еще одним примером мошенничества, направленного на наиболее уязвимую категорию населения - пенсионеров, и подчеркивает важность борьбы с такими правонарушениями на уровне государственных структур.

Как избежать ловушек мошенников

Напомним, что чтобы избежать ловушек телефонных мошенников, не доверяйте всему, что вам говорят по телефону. Не спешите с решениями, даже если вас настойчиво торопят.

Всегда проверяйте полученную информацию через другие источники, особенно если она поступила через мессенджеры. И главное, не сообщайте свои персональные данные по телефону.

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