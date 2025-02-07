Пенсіонери стали жертвами шахраїв з БАДами: поліція ліквідувала схему

Нацполіція викрила шахрайські кол-центри, які обманювали пенсіонерів. Зловмисники вимагали оплату, погрожуючи судом та конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Національна поліція України викрила і знешкодила шахрайські кол-центри, які обманювали літніх людей, змушуючи їх купувати біологічно активні добавки (БАДи) за завищеними цінами.

Зловмисники діяли під виглядом працівників державної виконавчої служби, надсилаючи пенсіонерам посилки з добавками, які вони не замовляли, і вимагали за них оплату, погрожуючи судовими позовами та конфіскацією майна.

За інформацією поліції, залякані пенсіонери віддали шахраям щонайменше 10 мільйонів гривень. Слідчі оголосили підозру 13 фігурантам справи, з яких 9 затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські провели 56 санкціонованих обшуків на території Полтавської, Дніпропетровської, Харківської та Київської областей, вилучивши 3052 упаковки БАДів 16 видів, автомобілі, комп'ютерну техніку, телефони, накопичувачі, банківські картки та понад 323 000 доларів.

Окрім того, правоохоронці виявили російську символіку та печатки з гербом РФ серед документів злочинної організації.

Цей випадок став ще одним прикладом шахрайства, спрямованого на найбільш вразливу категорію населення - пенсіонерів, і підкреслює важливість боротьби з такими правопорушеннями на рівні державних структур.