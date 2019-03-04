Пенсіонерам почали виплачувати субсидії готівкою

Пенсійний фонд спрямував на субсидії перші 170 млн грн

Пенсионный фонд Украины в соответствии с утвержденным графиком начал финансирование пенсий и жилищных субсидий с 1 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на прес-службу ПФУ.

Как отметили в пресс-службе, в выплатные ведомости включены в том числе суммы пересчитанных с 1 марта пенсий. По отдельным ведомостям будет осуществляться выплата жилищных субсидий за февраль.

"На пенсионные выплаты направлено 1 367,9 млн грн, на жилищные субсидии - 168,4 млн грн", - говорится в сообщении ПФУ.

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Напомним, в Украине с 1 марта 2019 года началась выплата субсидий наличными для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно порядку выплат, в марте 2019 года пенсионеры получат субсидию за февраль 2019 года вместе с пенсией через банк или через "Укрпошту". По расчетам правительства, пенсионеры составляют около 70% всех получателей субсидий.

Все остальные субсидианты смогут получить субсидию по 12 марта в отделении Ощадбанка по пред'явлением паспорта и идентификационного кода. При этом Ощадбанка ввел предварительную регистрацию для граждан.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины направит более 5,6 млрд грн на выплату монетизированных субсидий населения. средний размер монетизироованной субсидии в марте составит 1681 грн.