Как вдове получить доплату к пенсии: инструкция от ПФУ

Вдова пенсионного возраста имеет право перейти с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца, но есть одно условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Жена, достигшая пенсионного возраста, считается нетрудоспособным членом семьи и имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца. Но есть условие - на момент смерти мужчины они должны были проживать вместе.

Сколько составит новая пенсия

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере 50 процентов от пенсии по возрасту умершего. Если мужчина получал 9600 гривен, вдова будет иметь право на 4800 гривен.

Кроме того, в случае, приводящем ПФУ, женщине исполнилось 72 года - а это дает право на ежемесячную компенсационную выплату в размере 300 гривен. Итого получается 5 100 гривен в месяц.

По сравнению с нынешней пенсией по возрасту в размере 4650 гривен - разница на 450 гривен в месяц. Поэтому переход на пенсию в связи с потерей кормильца в этом случае выгоден.

Что нужно сделать

Чтобы перейти на новый вид пенсии, следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины – лично, по почте или через электронные сервисы. При себе иметь соответствующие документы и написать заявление.

Важно: перевод происходит с даты подачи заявления, а не с момента смерти мужчины. Так как быстрее человек обратится, тем лучше.

Ранее мы писали, что некоторые пенсионеры могут потерять часть прибавок к пенсии, если устроятся на работу.