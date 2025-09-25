Пенсионерам позволят вернуть деньги, которые уже перевели из Ощадбанка в ПФУ

Пенсионный фонд Украины подготовил форму заявления для выплаты сумм пенсий, которые были возвращены Ощадбанком. Речь идет ВПЛ и пенсионеров, которые не прошли идентификацию вовремя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект приказа ПФУ .

В ведомстве отмечают, что документ разработан для реализации Порядка восстановления и выплаты пенсий, средства на которые были возвращены Пенсионному фонду Ощадбанком.

Почему это нужно

В соответствии со статьей 40 закона Украины "О государственном бюджете на 2025 год", Ощадбанк перечисляет в Пенсионный фонд остатки средств со счетов внутренне перемещенных лиц, открытых для выплаты пенсий.

Это касается счетов, по которым движение средств не осуществлялось более года, а также случаев, когда пенсионеры не прошли обязательную физическую идентификацию.

В случае обращения пенсионера в Пенсионный фонд или Ощадбанк восстановление и выплата таких сумм осуществляется по специальной процедуре, утвержденной правительством.

Что предусматривает проект

Новым постановлением Пенсионный фонд предлагает утвердить единую форму заявления, которая позволит пенсионерам получить возвращенные средства. Речь идет как о пенсии, так и о ежемесячном пожизненном денежном содержании.

В фонде отмечают, что принятие этого документа необходимо для внедрения правительственного порядка и обеспечения прозрачного механизма восстановления выплат.