Пенсионерам позволят вернуть деньги, которые уже перевели из Ощадбанка в ПФУ
Пенсионный фонд Украины подготовил форму заявления для выплаты сумм пенсий, которые были возвращены Ощадбанком. Речь идет ВПЛ и пенсионеров, которые не прошли идентификацию вовремя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект приказа ПФУ.
В ведомстве отмечают, что документ разработан для реализации Порядка восстановления и выплаты пенсий, средства на которые были возвращены Пенсионному фонду Ощадбанком.
Почему это нужно
В соответствии со статьей 40 закона Украины "О государственном бюджете на 2025 год", Ощадбанк перечисляет в Пенсионный фонд остатки средств со счетов внутренне перемещенных лиц, открытых для выплаты пенсий.
Это касается счетов, по которым движение средств не осуществлялось более года, а также случаев, когда пенсионеры не прошли обязательную физическую идентификацию.
В случае обращения пенсионера в Пенсионный фонд или Ощадбанк восстановление и выплата таких сумм осуществляется по специальной процедуре, утвержденной правительством.
Что предусматривает проект
Новым постановлением Пенсионный фонд предлагает утвердить единую форму заявления, которая позволит пенсионерам получить возвращенные средства. Речь идет как о пенсии, так и о ежемесячном пожизненном денежном содержании.
В фонде отмечают, что принятие этого документа необходимо для внедрения правительственного порядка и обеспечения прозрачного механизма восстановления выплат.
Проблема идентификации
В этом году Верховная Рада решила перевести деньги пенсионеров, которые не прошли идентификацию, из Ощадбанка в Пенсионный фонд. Речь идет о сумме более 10 млрд гривен. Эти деньги ПФУ сможет направить на выплату другим пенсионерам.
Законом предусмотрено, что в 2025 году Ощадбанк перечисляет в ПФУ остаток средств, образовавшийся у него по состоянию на 1 января 2025 года на счетах внутренне перемещенных лиц, для выплаты пенсий, движение по которым не осуществлялось более одного года, а также лиц, которые не прошли физическую идентификацию в течение шести месяцев.
При этом было предусмотрено, что пенсионер сможет получить свои деньги, если пройдет идентификацию.
В июне Кабмин утвердил механизм возврата пенсий, уже переведенных из Ощадбанка в Пенсионный фонд.