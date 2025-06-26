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Пенсионеры смогут вернуть деньги, которые уже перевели из Ощадбанка в ПФУ

Украина, Четверг 26 июня 2025 18:30
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Пенсионеры смогут вернуть деньги, которые уже перевели из Ощадбанка в ПФУ Фото: Пенсии, которые перевели из Ощадбанка в ПФУ, можно будет вернуть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабмин утвердил механизм возврата пенсий, уже переведенных из Ощадбанка в Пенсионный фонд. Речь идет о деньгах ВПО и пенсионеров, которые не прошли идентификацию в срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 июня 2025 г. № 745.

Механизм подачи заявления

Согласно решению Кабмина, для возврата денег пенсионер подает заявление о возврате удержанных сумм в ПФУ лично, через веб-портал или в Ощадбанке. Форма заявления утверждена правлением ПФУ и рассылается в банк в течение трех рабочих дней.

Для удаленной подачи используются квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись. В Ощадбанке заявление можно оставить при предъявлении паспорта, банк проверит личность и отправит запрос в ПФУ в течение пяти календарных дней.

Сроки выплаты

Возвращенные суммы выплачивают единовременно в полном объеме:

  • Если заявка поступила до 20-го числа - деньги перечислят в текущем месяце.
  • Если после 20-го - в следующем месяце.

Счет для перевода - тот же, что используется для пенсии, или указанный в заявлении.

Основания и порядок

Выплаты возобновляются тем, кому пенсия восстановлена по закону, - сразу по заявлению. Остальным средства переводят на счет в уполномоченном банке после физической идентификации.

В случае смерти пенсионера невыплаченная часть идет наследникам в порядке, установленном пенсионным законодательством.

Проблема идентификации

В этом году Верховная Рада решила перевести деньги пенсионеров, которые не прошли идентификацию, из Ощадбанка в Пенсионный фонд. Речь идет о сумме свыше 10 млрд гривен. Эти деньги ПФУ сможет направить на выплату другим пенсионерам.

Законом предусмотрено, что в 2025 году Ощадбанк перечисляет в ПФУ остаток средств, образовавшийся у него по состоянию на 1 января 2025 года на счетах внутренне перемещенных лиц для выплаты пенсий, движение по которым не осуществлялось более одного года, а также лиц, которые не прошли физическую идентификацию в течение шести месяцев.

В то же время было предусмотрено, что пенсионер сможет получить свои деньги, если пройдет идентификацию.

Напомним, пенсионеры со статусом ВПО должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев для подтверждения, что деньги получает тот человек, которому они предназначены.

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