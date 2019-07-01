Пенсіонерам з великим стажем з 1 липня підвищили виплати

Пенсії для осіб з тривалим трудовим стажем (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) підвищуються з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну, прийняте 26 червня.

Згідно з документом, пенсія для осіб з тривалим виробничим стажем становитиме не менше 2000 грн.

"Встановити, що з 1 липня 2019 у разі, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексацій та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) у осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до закону з урахуванням страхового стажу не досягає 2000 гривень, таким особам надається доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру ", - йдеться в постанові.

Реалізація цієї постанови потребує додаткових витрат в сумі 643 млн грн на місяць для близько 2,5 млн осіб.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року у зв'язку із збільшенням мінімальної зарплати підвищилася пенсія для людей з великим трудовим стажем. У цілому мінімальна пенсія зросла на 172 грн до 1669 грн для осіб старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок та 35 - для чоловіків.

Крім того, з 1 березня вводилися додаткові виплати пенсіонерам коштів, які Пенсійний фонд отримав від розмитнення євроблях. Одноразова доплата виплачувалася рівними частинами (по 1205,09 грн) у березні і в квітні. Одноразова доплата до пенсії була встановлена 2,1 млн пенсіонерам.