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Главная » Жизнь » Общество

Пенсию назначили, но денег нет: в какие сроки ждать выплаты

06:30 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Пенсию назначили, но денег нет: в какие сроки ждать выплаты Иллюстративное фото: как назначают пенсии в Украине (коллаж РБК-Украина)
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Пенсию назначили, а деньги до сих пор не пришли. В законе прописано, в какое число их должны выплатить, и в одном случае к выплате добавляют еще и компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Пенсию выплачивают ежемесячно не позднее 25 числа месяца, за который она была начислена. Выплатный период длится с 4-го по 25-е число.

Сколько времени дают на назначение пенсии

Решение о назначении пенсии или об отказе Пенсионный фонд принимает не позднее чем через 10 дней после поступления документов. Это предусматривает статью 45 Закона №1058-IV от 9 июля 2003 года.

В случаях, определяемых законом, этот срок могут продлить. Для дополнительной проверки на это могут дать не более 15 дней.

От какой даты назначают выплату, зависит от вида пенсии. Сроки назначения и выплаты также объясняет Правительственный контактный центр.

Что будет, если деньги не выплатили в срок

Правила выплаты пенсии за прошедшее время определяет статья 46 этого закона.

Если деньги не выплатили по вине органа, назначающего и выплачивающего пенсию, суммы отдают без ограничения сроком. К ним добавляют компенсацию утраты части доходов.

Когда причина в действиях самого пенсионера, действует другое правило. Деньги выплачивают за прошедшее время, но не более чем за три года.

В Пенсионном фонде есть отдельное разъяснение по случаю, когда пенсия не поступила. Его пример с января 2026 касается прежде всего отдельных категорий пенсионеров, у которых выплату приостановили из-за невыполнения специальных требований.

Основания для прекращения выплат и правила их обновления описаны в порядке прекращения и возобновления выплат Пенсионного фонда.

Напомним, пенсионеры, не работающие и не имеющие других доходов, могут оформить государственную поддержку для оплаты коммунальных услуг .

Обратиться за ней можно в Пенсионный фонд, в частности через веб-портал электронных услуг.

Также мы писали, что Герои Украины имеют право на ежемесячную доплату к пенсии .

Ее размер в 2026 году – 1 038 гривен, а решение о назначении принимают в течение 10 дней.

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