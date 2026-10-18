Пенсионер не работает и не имеет других доходов: какие льготы и пособия можно оформить

Жилищная субсидия на коммунальные услуги

Если пенсии не хватает для оплаты жилищно-коммунальных услуг, можно обратиться за жилищной субсидией. Ее размер рассчитывается индивидуально с учетом доходов домохозяйства, состава семьи и стоимости коммунальных услуг в пределах установленных нормативов.

При назначении субсидии пенсионерам учитывают, в частности, размер пенсии. Отсутствие работы само по себе не гарантирует получения помощи: Пенсионный фонд также проверяет соблюдение других условий ее назначения.

Льготы на оплату коммунальных услуг

Отдельные категории пенсионеров имеют право на льготы. В частности, это могут быть ветераны войны, люди с инвалидностью и представители других категорий, определенных законом.

Для одних льготников право на скидку зависит от дохода семьи, для других - нет. Поэтому следует проверить, относится ли человек к льготной категории и какие условия действуют именно для него.

Помощь на приобретение дров и другого топлива

Пенсионеры, которые отапливают жилье твердым топливом и не используют для отопления централизованное теплоснабжение, природный газ или электроэнергию, могут претендовать на субсидию для приобретения дров, угля и другого печного топлива. Ее назначают по отдельному заявлению с учетом доходов и других установленных условий.

Где оформить помощь

Обратиться за назначением субсидии или льготы можно в Пенсионный фонд Украины, в частности через его веб-портал электронных услуг. В зависимости от вида поддержки документы также можно подать через ЦНАП или уполномоченных представителей территориальной общины.

Перед обращением следует уточнить перечень необходимых документов и проверить право на каждый вид помощи. Даже если пенсионер не работает и не имеет других доходов, решение будет зависеть от конкретных обстоятельств его домохозяйства.