Пенсіонер не працює і не має інших доходів: які пільги та допомогу можна оформити

Житлова субсидія на комунальні послуги

Якщо пенсії не вистачає на оплату житлово-комунальних послуг, можна звернутися за житловою субсидією. Її розмір розраховують індивідуально, враховуючи доходи домогосподарства, склад сім'ї та вартість комунальних послуг у межах установлених нормативів.

Для пенсіонерів під час призначення субсидії враховують, зокрема, розмір пенсії. Відсутність роботи сама по собі не гарантує отримання допомоги: Пенсійний фонд також перевіряє інші умови призначення.

Пільги на оплату комуналки

Окремі категорії пенсіонерів мають право на пільги. Зокрема, це може стосуватися ветеранів війни, людей з інвалідністю та інших визначених законом категорій.

Для деяких пільговиків право на знижку залежить від доходу сім'ї, для інших - ні. Тому варто перевірити, чи належить людина до пільгової категорії та які умови діють саме для неї.

Допомога на придбання дров та іншого палива

Пенсіонери, які опалюють житло твердим паливом і не використовують для опалення централізоване теплопостачання, природний газ або електроенергію, можуть претендувати на субсидію для придбання дров, вугілля та іншого пічного палива. Її призначають за окремим зверненням, з урахуванням доходів та інших установлених умов.

Де оформити допомогу

Звернутися щодо призначення субсидії або пільги можна до Пенсійного фонду України, зокрема через його вебпортал електронних послуг. Залежно від виду підтримки документи також можна подати через ЦНАП або уповноважених представників громади.

Перед зверненням варто уточнити перелік документів і перевірити право на кожен вид допомоги. Навіть якщо пенсіонер не працює та не має інших доходів, рішення залежатиме від конкретних обставин його домогосподарства.