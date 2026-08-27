Пенсионер переехал к детям: потеряет ли он субсидию?

Переезд пенсионеров к детям еще не означает, что они лишатся жилищной субсидии. Несмотря на это, после смены места жительства право на помощь и ее размер могут измениться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.
Главное:
В первую очередь важно, где человек фактически проживает и на какое жилье оформлена субсидия. Государственная помощь назначается на конкретное домохозяйство, а субсидия не может одновременно предоставляться по зарегистрированному, задекларированному и фактическому месту жительства.
Поэтому если пенсионер покинул свое жилье и переехал жить к детям, ему следует сообщить об изменении обстоятельств Пенсионному фонду Украины.
Да. Получатели субсидии должны уведомлять ПФУ об изменениях, которые могут повлиять на назначение помощи. В частности, речь идет об изменении состава зарегистрированных или задекларированных жителей, социального статуса или состава семьи. На это дается 30 календарных дней с момента изменения.
Если человек переехал к детям и фактически проживает уже по другому адресу, ПФУ может произвести новый расчет с учетом новых обстоятельств.
Это зависит от конкретной ситуации. Размер субсидии определяют, в частности, с учетом состава домохозяйства и его совокупного дохода. Потому после переезда к детям расчет может измениться.
В то же время, сам факт переезда к детям не означает, что субсидию обязательно отменят. ПФУ оценивает обстоятельства домохозяйства и определяет, есть ли право на помощь и какой будет ее размер.
Если пенсионер больше не проживает в своем предыдущем доме, это тоже нужно учесть. ПФУ отмечает, что основным условием для назначения субсидии является фактическое проживание человека в жилье, на которое оформляется помощь.
То есть не стоит просто продолжать получать субсидию по старому адресу, не сообщив о переезде.
Если человек переехал к детям, нужно:
Ранее РБК-Украина объясняло, почему может уменьшиться размер субсидии и что с этим делать.
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