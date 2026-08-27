Пенсіонер переїхав до дітей: чи втратить він субсидію?

Переїзд пенсіонерів до дітей ще не означає, що вони втратять житлову субсидію. Попри це, після зміни місця проживання право на допомогу та її розмір можуть змінитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.
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Насамперед важливо, де людина фактично проживає та на яке житло оформлена субсидія. Державна допомога призначається на конкретне домогосподарство, а субсидія не може одночасно надаватися за зареєстрованим, задекларованим і фактичним місцем проживання.
Тому якщо пенсіонер залишив своє житло і переїхав жити до дітей, йому варто повідомити про зміну обставин Пенсійний фонд України.
Так. Отримувачі субсидії повинні повідомляти ПФУ про зміни, які можуть вплинути на призначення допомоги. Зокрема, йдеться про зміну складу зареєстрованих або задекларованих мешканців, соціального статусу чи складу сім'ї. На це дається 30 календарних днів із моменту виникнення змін.
Якщо людина переїхала до дітей і фактично проживає вже за іншою адресою, ПФУ може провести новий розрахунок з урахуванням нових обставин.
Це залежить від конкретної ситуації. Розмір субсидії визначають, зокрема, з урахуванням складу домогосподарства та його сукупного доходу. Тому після переїзду до дітей розрахунок може змінитися.
Водночас сам факт переїзду до дітей не означає, що субсидію обов'язково скасують. ПФУ оцінює обставини домогосподарства та визначає, чи є право на допомогу і яким буде її розмір.
Якщо пенсіонер більше не проживає у своєму попередньому помешканні, це також потрібно врахувати. ПФУ зазначає, що основною умовою для призначення субсидії є фактичне проживання особи у житлі, на яке оформлюється допомога.
Тобто не варто просто продовжувати отримувати субсидію за старою адресою, не повідомивши про переїзд.
Якщо людина переїхала до дітей, варто:
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