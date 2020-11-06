У Пенсильванії суд наказав виборчим дільницям відкласти тимчасові бюлетені

Суд американського штату Пенсильванія наказав окружним виборчим дільницям відкласти тимчасові бюлетені. Ці бюлетені були надані виборцям, чиї відкріплені чи відправлені поштою бюлетені не були отримані вчасно.

Про це повідомляє Bloomberg.

Суд постановив, що сьогодні виборчі дільниці повинні розділити бюлетені, щоб визначити дійсність тимчасових бюлетенів та можливість їх підрахунку.

Зазначимо, за попередніми результатами, у штаті Пенсильванія лідирує представник демократів Джо Байден. Ще вранці в цьому штаті перевага була в чинного американського президента Дональда Трампа. Зараз Байден випереджає Трампа на понад 16 тисяч голосів. У Пенсільванії обробили вже 98% бюлетенів.

Нагадаємо, до цього державний секретар штату Джорджія оголосив про плани перерахувати голоси на виборах президента.

Крім того, штаб Трампа заявив про систематичні порушення під час підрахунку голосів у ряді штатів.

Додамо, у Республіканській партії США розкритикували Трампа за заяви про "фальшиві" голоси.