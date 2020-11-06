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У Пенсильванії суд наказав виборчим дільницям відкласти тимчасові бюлетені

Автор: Дмитро Левицький

Суд американського штату Пенсильванія наказав окружним виборчим дільницям відкласти тимчасові бюлетені. Ці бюлетені були надані виборцям, чиї відкріплені чи відправлені поштою бюлетені не були отримані вчасно.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Суд постановив, що сьогодні виборчі дільниці повинні розділити бюлетені, щоб визначити дійсність тимчасових бюлетенів та можливість їх підрахунку.

Зазначимо, за попередніми результатами, у штаті Пенсильванія лідирує представник демократів Джо Байден. Ще вранці в цьому штаті перевага була в чинного американського президента Дональда Трампа. Зараз Байден випереджає Трампа на понад 16 тисяч голосів. У Пенсільванії обробили вже 98% бюлетенів.

Нагадаємо, до цього державний секретар штату Джорджія оголосив про плани перерахувати голоси на виборах президента.

Крім того, штаб Трампа заявив про систематичні порушення під час підрахунку голосів у ряді штатів.

Додамо, у Республіканській партії США розкритикували Трампа за заяви про "фальшиві" голоси.

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