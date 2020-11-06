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В Пенсильвании суд приказал избирательным участкам отложить временные бюллетени

Автор: Дмитрий Левицкий

Суд американского штата Пенсильвания приказал окружным избирательным участкам отложить временные бюллетени. Эти бюллетени были предоставлены избирателям, чьи незакрепленные или отправленные по почте бюллетени не были получены вовремя.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Суд постановил, что сегодня избирательные участки должны разделить бюллетени, чтобы определить действительность временных бюллетеней и возможность их подсчета.

Отметим, по предварительным результатам, в штате Пенсильвания лидирует представитель демократов Джо Байден. Еще утром в этом штате преимущество было у действующего американского президента Дональда Трампа. Сейчас Байден опережает Трампа на более 16 тысяч голосов. В Пенсильвании уже обработали 98% бюллетеней.

Напомним, до этого государственный секретарь штата Джорджия объявил о планах пересчитать голоса на выборах президента.

Кроме того, штаб Трампа заявил о систематических нарушениях во время подсчета голосов в ряде штатов.

Добавим, в Республиканской партии США раскритиковали Трампа за заявления о "фальшивых" голосах.

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